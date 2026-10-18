توسعة طبية جديدة في البشير.. والبدور يفتتح قسمين متخصصين

خبرني - افتتح وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور اليوم الأحد، وحدة عمليات جراحة الأعصاب وقسم العلاج البيولوجي في مستشفيات البشير، وتفقّد سير العمل في مشروع إعادة تأهيل مبنى الأمراض الصدرية، في إطار خطة وزارة الصحة لتطوير البنية التحتية لمستشفياتها ومراكزها الصحية ورفع كفاءتها التشغيلية وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بتطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية التابعة للوزارة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتضم وحدة عمليات جراحة الأعصاب غرفتي عمليات مجهزة بتقنيات حديثة وما يتبع لها من غرف للإفاقة والاستقبال، بما يعزز الإمكانات المتاحة لإجراء العمليات الجراحية التخصصية ويرفع جاهزية مستشفى الجراحة في البشير لتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمرضى وتخفيف مواعيد الانتظار للعمليات المبرمجة.

فيما يضم قسم العلاج البيولوجي 16 سريراً مخصصاً لتقديم العلاجات البيولوجية للحالات اليومية، بما يسهم في تعزيز القدرة الاستيعابية للقسم وتنظيم تقديم الخدمة وتسهيل حصول المرضى على العلاجات اللازمة.

واطّلع البدور على سير العمل في إعادة تأهيل مبنى الأمراض الصدرية، الذي بدأت أعماله قبل 10 أيام، ومن المتوقع إنجازه خلال شهرين، بما يسهم في تحسين بيئة تقديم الرعاية الصحية ضمن توجهات الوزارة لمواصلة تطوير المنشآت الصحية ورفع كفاءة استثمارها، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.