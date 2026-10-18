تجارة عمّان: بدء استقبال طلبات الترشح لانتخابات مجلس إدارتها الثلاثاء المقبل

خبرني - أعلنت غرفة تجارة عمّان أن استقبال طلبات الترشح لانتخابات مجلس إدارتها وممثلي القطاعات التجارية لعام 2026، سيبدأ يوم الثلاثاء المقبل الموافق 20 تشرين الأول، ويستمر حتى الساعة الثانية من ظهر يوم الخميس الموافق 22 تشرين الأول، وفقاً للإعلان الصادر عن الهيئة المستقلة للانتخاب والتعليمات التنفيذية الناظمة للعملية الانتخابية.

ودعت الغرفة أعضاء هيئتها العامة الراغبين بالترشح لعضوية مجلس إدارتها أو لتمثيل القطاعات التجارية، ممن تتوافر فيهم الشروط القانونية، إلى الاطلاع على التعليمات والنماذج المعتمدة، واستكمال الوثائق المطلوبة، وتقديم طلبات الترشح للانتخابات في مقر الغرفة، خلال ساعات الدوام الرسمي، ضمن المدة المحددة.

وأوضحت الغرفة أنه يمكن للراغبين بالترشح الحصول على نماذج طلبات الترشح من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة المستقلة للانتخاب، عبر الرابط التالي: https://shorturl.at/tu1aK

وأكدت الغرفة حرصها على توفير التسهيلات اللازمة لاستقبال طلبات الترشح، والتعاون مع الهيئة المستقلة للانتخاب ولجنة الإشراف على الانتخابات، بما يسهم في تنظيم الإجراءات وتيسيرها وفقاً للتشريعات والتعليمات المعتمدة.

ويُذكر أن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب حدد يوم السبت الموافق 5 كانون الأول 2026 موعداً للاقتراع لانتخابات مجالس إدارة الغرف التجارية وممثلي القطاعات التجارية، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني للهيئة العامة، يُؤجل الاقتراع إلى يوم السبت الموافق 12 كانون الأول 2026، ويُجرى بمن حضر.