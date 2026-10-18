وفيَّات الأردن.. الأحد 18-10-2026

خبرني - وفيَّات يوم الأحد، 18-10-2026:
- أحمد عارف خطار نواصرة
- أميرة مفلح عبدالقادر الخرابشه
- أحمد ابراهيم بوجه
- أكرم قصراوي
- حافظ إبراهيم احمد ابو غنام
- حسن أحمد محمد الوراقي
- حسين علي الطحاينة
- حنان مصطفى أبو دلو
- خالد ابراهيم هزاع الزعبي
- خديجة أحمد عيد الشطي
- رضوان علي الحسن الخرابشة
- زهية بولص ابراهيم الجوينات
- زياد لطفي ذكر الله
- عارف سليم العلي
- عايده خليل ابراهيم الزبده
- فايز يونس النتشة
- فخرية محمد الذنيبات
- فرحة عيد مسلم ابو سرحان
- فريال محي الدين سليم حتوقه
- مؤتمن محمد سعيد الخصاونة
- ماجد حسين منيزل
- مالك محمد الطيطي
- مجد عودة
- محمد إسماعيل مطاوع هديب
- محمد خالد العجلوني
- محمد محمود المبسط ياسين
- هديل بدران
- هيلانه ذيب رزق حداد
- يوسف محمد ابو غوش
إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون ..