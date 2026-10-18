وفيَّات الأردن.. الأحد 18-10-2026

خبرني - وفيَّات يوم الأحد، 18-10-2026:

- أحمد عارف خطار نواصرة

- أميرة مفلح عبدالقادر الخرابشه

- أحمد ابراهيم بوجه

- أكرم قصراوي

- حافظ إبراهيم احمد ابو غنام

- حسن أحمد محمد الوراقي

- حسين علي الطحاينة

- حنان مصطفى أبو دلو

- خالد ابراهيم هزاع الزعبي

- خديجة أحمد عيد الشطي

- رضوان علي الحسن الخرابشة

- زهية بولص ابراهيم الجوينات

- زياد لطفي ذكر الله

- عارف سليم العلي

- عايده خليل ابراهيم الزبده

- فايز يونس النتشة

- فخرية محمد الذنيبات

- فرحة عيد مسلم ابو سرحان

- فريال محي الدين سليم حتوقه

- مؤتمن محمد سعيد الخصاونة

- ماجد حسين منيزل

- مالك محمد الطيطي

- مجد عودة

- محمد إسماعيل مطاوع هديب

- محمد خالد العجلوني

- محمد محمود المبسط ياسين

- هديل بدران

- هيلانه ذيب رزق حداد

- يوسف محمد ابو غوش

إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون ..