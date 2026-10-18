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  • نمر العطعوط وليند العطعوط يهنئان نجلهما الدكتور عبدالوهاب بتخرجه في الطب من رومانيا

نمر العطعوط وليند العطعوط يهنئان نجلهما الدكتور عبدالوهاب بتخرجه في الطب من رومانيا

  • 18 أكتوبر 2026
  • 10:51
نمر العطعوط وليند العطعوط يهنئان نجلهما الدكتور عبدالوهاب بتخرجه في الطب من رومانيا

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾

خبرني - بفيضٍ من الحمد والشكر لله، وبقلوبٍ يملؤها الفخر والاعتزاز، نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة تخرج ابننا الغالي الدكتور عبدالوهاب نمر العطعوط من جامعة Grigore T. Popa للطب والصيدلة في ياش – رومانيا، وحصوله على درجة الدكتور في الطب، بعد سنواتٍ من الجد والاجتهاد والمثابرة.

نفخر بهذا الإنجاز المبارك، ونسأل الله أن يجعله بدايةً لمسيرةٍ حافلة بالعطاء والتميز، وأن يبارك له في علمه وعمله، ويوفقه لخدمة الناس بكل إخلاص ورحمة.

إلى ابننا الغالي الدكتور عبدالوهاب…
هنيئًا لك ثمرة تعبك واجتهادك، فقد أسعدتنا بهذا النجاح ورفعت رؤوسنا فخرًا بك. نسأل الله أن يحقق لك المزيد من التوفيق والنجاح، وأن يجعل مستقبلك مليئًا بالإنجازات.

ألف ألف مبارك يا دكتور عبدالوهاب، وجعل الله هذا النجاح بدايةً لكل خير.

بكل الحب والفخر والدعاء…

والدك: نمر العطعوط
ووالدتك: ليند العطعوط

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