عمان الأهلية الأولى على الجامعات الخاصة والثالثة محلياً و 26 عربياً بتصنيف كيو أس للجامعات العربية 2027

خبرني - تتأكد صدارة جامعة عمان الأهلية يوماُ بعد يوم براية عالية تعانق السحاب وبمراتب طليعية وحضوراً فاعلاً وفق كافة التصنيفات العالمية الهامة .

فبعد ان حققت الجامعة المرتبة الاولى محلياً و376 عالمياً وفق تصنيف التايمز العالمي 2027 ، والمرتبة 643 عالميا ًوفق تصنيف كيو. اس العالمي ، الى جانب تحقيقها إنجازاً دولياً لافتاً في نسخة 2026 من تصنيف شنغهاي للمواضيع الأكاديمية، إذ صُنّفت ضمن الفئة (301-400) عالمياً في موضوعي الذكاء الاصطناعي والهندسة الكهربائية والإلكترونية، متصدرة الجامعات الأردنية فيهما .. فها هي اليوم تحتلّ المرتبة الاولى على الجامعات الخاصة والثالثة محلياً و26 عربياً وفق تصنيف كيو.أس للجامعات العربية 2027 ، متقدمة 6 مراتب عربياً عن ذات التصنيف للعام 2026 .

فقد نجحت الجامعة في خلق توازن هام بين العالمية والأداء البحثي النوعي وجودة التعليم والمخرجات الاكاديمية ، من خلال تمكين القيادات الأكاديمية المؤهلة، وترسيخ ثقافة العمل بروح الفريق والعائلة الواحدة، إلى جانب تركيزها على البحث التطبيقي والابتكار في مجالات الاستدامة، والتكنولوجيا، والصحة، وتعزيز التميز المؤسسي والحوكمة الأكاديمية الرشيدة .

كما أجادت "عمان الأهلية" بالاستمرارية لخططها التطويرية التي طالت بنيتها التأسيسية من حيث المباني والمرافق الحديثة والمختبرات المتقدمة المجهزة بأحدث التقنيات، بالإضافة إلى البيئة الرقمية المتكاملة وأنظمة التعلم الإلكتروني التي تواكب التطور التكنولوجي ما خلق بيئة تعليمية منافسة لكبريات الجامعات العالمية، وهو ما دفع بها لحصد مراتب متقدمة بالتصنيفات رفيعة المستوى وضعتها في صدارة المشهد الأكاديمي محلياً وعربيا ًوإقليمياً وعالمياً.

وصرّح رئيس هيئة المديرين، الدكتور ماهر الحوراني: "إن تحقيق جامعة عمان الأهلية لهذه المراتب المتقدمة وفق كافة التصنيفات العالمية هو العتبة الأولى لطموحنا نحو آفاق أكثر حضوراً وتميّزاً عالميا ً.

وأكد أن نجاحات وانجازات وتقدّم جامعاتنا في التصنيفات العالمية هو ثروة وطنية وقيمة مضافة للرصيد الوطني ولرفعة سمعة التعليم العالي الأردني .

وقال : ماضون قدماً ودون تردد في تطوير الجامعة ومناهجها وكلياتها ومرافقها ونعمل على استقطاب خيرة الخيرة من أصحاب الكفاءة والخبرة في مجالات التدريس الجامعي.

وأضاف : الأردن قادر على أن يقدّم للعالم أنموذجاً جامعياً يُحتذى، وطموحنا ألّا نكتفي بأن نكون حاضرين في خرائط التميّز العالمية، بل أن نكون جامعةً تُشكّل منارة للعلم والمعرفة يقصدها الطلبة والباحثون من شتى أنحاء العالم.

من جانبه، قال رئيس الجامعة، الأستاذ الدكتور أحمد حمدان: هذا الانجاز إلى جانب الانجازات الاخرى على ذات الصعيد هو رسالة إلى طلبتنا وخريجينا بأن الشهادة التي يحملونها صادرة عن جامعة تقف اليوم بين نخبة جامعات العالم، وأن اسمها سيفتح لهم الأبواب أينما اتجهوا.

وأضاف : ماضون بالعزيمة نفسها ، لتحقيق المزيد من الانجازات النوعية على مختلف الأصعدة ، فالجامعة التي تبني للعلم والمعرفة إنما تبني لمستقبل الوطن وأجياله القادمة.

ويذكر أن تصنيف QS للجامعات العربية يعتمد على عشرة مؤشراتٍ رئيسية تقيس جوانب الأداء الأكاديميّ والبحثيّ، والسمعة الأكاديمية ، والتأثير الرقمي، وشبكات التعاون الدولي ، ومؤشّراتٍ أخرى ، وقد شهدت نسخة 2027 مشاركةَ 300 جامعة من 20 دولةً عربيّةً.