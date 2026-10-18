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لديك عاملة منزل مخالفة؟ وزارة العمل تضع أمامك خيارين

  • 18 أكتوبر 2026
  • 10:39
لديك عاملة منزل مخالفة وزارة العمل تضع أمامك خيارين

خبرني - دعت وزارة العمل الأردنية أصحاب المنازل الذين لديهم عاملات منازل مخالفات إلى الاستفادة من خيارين متاحين أمامهم قبل الأول من ديسمبر/كانون الأول 2026، في إطار قرار مجلس الوزراء المتعلق بقوننة أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة.

وأوضحت الوزارة أن الخيار الأول يتمثل في الاستفادة من الإعفاءات المقررة خلال فترة قوننة الأوضاع، والتي تشمل خصماً بنسبة 50% من رسوم كل سنة سابقة، إلى جانب إعفاء كامل من الغرامات المترتبة لوزارتي العمل والداخلية.

وأضافت أن الخيار الثاني يتيح لأصحاب المنازل إصدار تذكرة سفر للعاملة المخالفة وتسفيرها، دون دفع أي مبالغ مالية تتعلق برسوم تصاريح العمل أو الغرامات.

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