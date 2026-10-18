البنك العربي يواصل دعم برامج دار أبو عبدالله لتمكين السيدات والشباب وتطوير الزراعة المائية

خبرني - واصل البنك العربي دعمه لبرامج دار أبو عبدالله، استمراراً لالتزامه بدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، والتمكين الاقتصادي. ويأتي ذلك في إطار جهود البنك المستمرة لتطوير المبادرات المجتمعية وإحداث أثر ملموس في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للفئات المستهدفة من خلال مشاريع إنتاجية مستدامة.

وفي إطار هذا التعاون، تم تنفيذ نشاط تطوعي في "مزرعة الدار" بجامعة مؤتة في محافظة الكرك وبالتعاون مع تكية أم علي، حيث شارك فريق من متطوعي البنك العربي في قطاف محصول البندورة ضمن الدورة الزراعية للموسم الحالي، وبدعم مباشر لـ 21 مستفيد من السيدات والشباب.

ويندرج دعم البنك العربي لجمعية دار أبو عبدالله ضمن التعاون الاستراتيجي بين البنك وتكية أم علي والذي يدخل عامه التاسع عشر على التوالي، ويتضمن هذا التعاون عدة محاور رئيسية، تتمثل بدعم جهود مكافحة الجوع والفقر الغذائي من خلال تجديد كفالة أكثر من 100 أسرة مستفيدة من تكية أم علي عبر طرود غذائية شهرية مستدامة، ودعم الدورة الزراعية في "مزرعة الدار" بجامعة مؤتة والتي تضم 21 بيتاً بلاستيكياً، بما يعزز فرص التمكين الاقتصادي للسيدات والشباب في الكرك.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك العربي يتبنى استراتيجية متكاملة على صعيد الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، تعكس حرصه على تعزيز أثره الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من خلال العمل مع مختلف الجهات المعنية وصولاً لتحقيق التنمية المستدامة. ويأتي برنامج البنك العربي للمسؤولية المجتمعية "معاً" كأحد ثمار هذا التوجه، حيث يرتكز على عدة محاور أساسية تشمل: الصحة، والتعليم، ومكافحة الفقر، وحماية البيئة، ودعم الأيتام، وتمكين المرأة.