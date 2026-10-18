جيلي تعزز حضورها عالمياً بإطلاق جيلي باتلشيب 700الجديدة

خبرني - تواصل جيلي للسيارات تعزيز حضورها في سوق المركبات العالمية، مع إطلاق طرازها الجديد جيلي باتلشيب 700(Battleship 700)، أول مركبة رياضية متعددة الاستخدامات مخصصة للطرق الوعرة ضمن علامة جالاكسي، والتي تجمع بين الأداء القوي والتقنيات الحديثة والقدرات المتقدمة على مختلف التضاريس.

وشهد الطراز إقبالاً لافتاً منذ فتح باب الطلب المسبق في الصين، حيث تجاوز عدد الطلبات القابلة للاسترداد 43,900 طلب خلال الساعة الأولى، فيما بيعت بالكامل النسخة المحدودة Land Ark، التي اقتصر إنتاجها على 700 وحدة.

ومع الإطلاق الرسمي، سجلت المركبة أكثر من 10 آلاف طلب خلال أول 12 دقيقة

وتتميز Battleship 700 بتصميم قوي وأبعاد كبيرة، إلى جانب تجهيزات متطورة تشمل خمس شاشات داخلية، وثلاجة بسعة 18.5 لتر، ومقاعد مزودة بخاصية التدليك، فضلاً عن أنظمة ذكية للقيادة والركن، و17 وضعاً للقيادة على مختلف التضاريس، بما يعزز قدراتها على الطرق الوعرة.

وتعتمد المركبة على نظام الدفع الرباعي الهجين الذكي Thor EM-T، مع قوة إجمالية تصل إلى 830 كيلوواط، أي ما يعادل 1,113 حصاناً في الفئة الأعلى، تتيح لها التسارع من صفر إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.95 ثانية.

كما تأتي ببطارية من نوع فوسفات الحديد والليثيوم (LFP) بسعة 47.14 كيلوواط ساعة، توفر مدى قيادة كهربائياً خالصاً يصل إلى 305 كيلومترات CLTC، مع دعم الشحن السريع بجهد 800 فولت.

وتشمل تجهيزات القيادة على الطرق الوعرة خلوصاً أرضياً يبلغ 233 ملم، وقدرة على خوض المياه بعمق يصل إلى 800 ملم، إلى جانب أنظمة متخصصة لتعزيز التحكم والمناورة في الظروف المختلفة.

ومن المتوقع وصول جيلي باتلشيب 700إلى السوق الأردنية في منتصف عام 2027 من خلال شركة الوصل لتجارة المركبات احدى شركات مجموعة عليان، بما يوسع خيارات العملاء في المملكة ضمن فئة المركبات الرياضية متعددة الاستخدامات الهجينة، ويوفر خياراً يجمع بين الأداء العالي والمدى الطويل والتقنيات الحديثة والقدرات المتقدمة على الطرق الوعرة.