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قبيلة بني حميدة تفقد الشيخ خالد سليمان بن طريف

  • 18 أكتوبر 2026
  • 10:00
قبيلة بني حميدة تفقد الشيخ خالد سليمان بن طريف

خبرني - نعت قبيلة بني حميدة عامة، وعشيرة ابن طريف خاصة، الشيخ خالد سليمان بن طريف (أبو سليمان)، أحد أبرز وجهائها وشيوخها، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح اليوم الأحد، 18 تشرين الأول 2026.

واستذكرت القبيلة في بيان نعيها مواقف الراحل الوطنية والعشائرية، وسيرته الطيبة ودوره في الإصلاح بين الناس، مشيدة بما عُرف عنه من أعمال الخير والسعي إلى إصلاح ذات البين.

وأعلنت العشيرة أن جثمان الفقيد سيُشيّع بعد صلاة العصر من مسجد المسيح عيسى ابن مريم في مادبا، ليوارى الثرى في مقبرة مادبا الإسلامية على طريق نتل.

وأوضحت أن التعازي تُقبل للرجال مقابل مسجد عيسى ابن مريم، وللنساء في منزل الراحل الشيخ خالد بن طريف بمدينة مادبا.

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