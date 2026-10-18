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رونالدو يواصل صدارة الأعلى دخلاً في 2026

  • 18 أكتوبر 2026
  • 09:50
رونالدو يواصل صدارة الأعلى دخلاً في 2026

خبرني - واصل البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، تصدر قائمة لاعبي كرة القدم الأعلى دخلاً في العالم لعام 2026، بحسب تصنيف نشرته مجلة "فوربس" الأميركية.

وحافظ رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي على المركزين الأول والثاني في القائمة للموسم الرابع على التوالي، وللمرة 12 خلال آخر 13 موسماً، بدخل متوقع يبلغ 300 مليون دولار للنجم البرتغالي، مقابل 145 مليون دولار لميسي.

وبحسب المجلة الأميركية، من المتوقع أن يحصل رونالدو على 250 مليون دولار من عقده مع النصر، بالإضافة إلى 50 مليوناً من الرعاية والاستثمارات التجارية، فيما جاء السنغالي ساديو ماني لاعب النصر، في المركز السابع بأرباح متوقعة تبلغ 54 مليون دولار.

وقدرت "فوربس" إجمالي دخل اللاعبين العشرة الأعلى دخلاً هذا الموسم بنحو 942 مليون دولار، يستحوذ رونالدو وميسي وحدهما على ما يقارب نصفها.

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