الأردن.. فحص 350 ألف مركبة ضمن الحملة الشتوية خلال أسبوعها الأول

خبرني - أعلنت الإدارات المرورية أن 350 ألف مركبة خضعت للفحص الفني ضمن الحملة الشتوية على المركبات، خلال الأسبوع الأول من انطلاقها، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز السلامة المرورية والتأكد من صلاحية المركبات للسير على الطرق، والحد من الحوادث الناتجة عن الأعطال الفنية، خصوصا مع اقتراب فصل الشتاء.

وكانت مديرية الأمن العام قد اطلقت الحملة السنوية الشتوية للتأكد من جاهزية المركبات فنيا، ومدى صلاحية الإطارات والأنوار والماسحات والمكابح وغيرها من الأجزاء الأساسية التي تؤثر في سلامة القيادة.

وتهدف الحملة إلى الحد من الحوادث المرورية وتعزيز الالتزام باشتراطات السلامة، حفاظا على أرواح السائقين ومستخدمي الطريق.