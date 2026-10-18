*
الاحد: 18 أكتوبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

الأردن.. فحص 350 ألف مركبة ضمن الحملة الشتوية خلال أسبوعها الأول

  • 18 أكتوبر 2026
  • 09:31
الأردن فحص 350 ألف مركبة ضمن الحملة الشتوية خلال أسبوعها الأول

خبرني -  أعلنت الإدارات المرورية أن 350 ألف مركبة خضعت للفحص الفني ضمن الحملة الشتوية على المركبات، خلال الأسبوع الأول من انطلاقها، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز السلامة المرورية والتأكد من صلاحية المركبات للسير على الطرق، والحد من الحوادث الناتجة عن الأعطال الفنية، خصوصا مع اقتراب فصل الشتاء.

وكانت مديرية الأمن العام قد اطلقت الحملة السنوية الشتوية للتأكد من جاهزية المركبات فنيا، ومدى صلاحية الإطارات والأنوار والماسحات والمكابح وغيرها من الأجزاء الأساسية التي تؤثر في سلامة القيادة.

وتهدف الحملة إلى الحد من الحوادث المرورية وتعزيز الالتزام باشتراطات السلامة، حفاظا على أرواح السائقين ومستخدمي الطريق.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

لديك عاملة منزل مخالفة؟ وزارة العمل تضع أمامك خيارين
لديك عاملة منزل مخالفة؟ وزارة العمل تضع أمامك خيارين
  • 2026-10-18 10:39
الأردن.. شاب يدخل لإجراء عملية جراحية بسيطة ويخرج محملا على الأكتاف - تفاصيل
الأردن.. شاب يدخل لإجراء عملية جراحية بسيطة ويخرج محملا على الأكتاف - تفاصيل
  • 2026-10-18 10:30
مخاوف أمنية تدفع إيلات لتقليص العمالة الأردنية
مخاوف أمنية تدفع إيلات لتقليص العمالة الأردنية
  • 2026-10-18 10:21
الأراضي تتقدم بطلب استملاك أراضٍ لتنفيذ طريق أذرح – البيطار ووادي موسى
الأراضي تتقدم بطلب استملاك أراضٍ لتنفيذ طريق أذرح – البيطار ووادي موسى
  • 2026-10-18 09:35
الخلاف مع شركات التأمين يتصاعد.. ونقابة الأطباء تحدد مطالبها
الخلاف مع شركات التأمين يتصاعد.. ونقابة الأطباء تحدد مطالبها
  • 2026-10-18 09:21
معاصر أردنية تدعو المزارعين إلى تأجيل قطاف الزيتون لمدة أسبوعين
معاصر أردنية تدعو المزارعين إلى تأجيل قطاف الزيتون لمدة أسبوعين
  • 2026-10-18 09:18