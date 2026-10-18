وزير التجارة العراقي يزور مقر شركة بوهلر في سويسرا لمتابعة مشاريع السايلوات الاستراتيجية

خبرني - بتنسيق من شركة IBC الأردنية، زار وزير التجارة العراقي، الدكتور مصطفى نزار العاني، المقر الرئيسي لشركة بوهلر (Bühler) في سويسرا.

ورافق الوزير، مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب، الدكتور حيدر نوري الكرعاوي، وبحضور الرئيس التنفيذي لشركة IBC، المهندس أكرم خريس، ، والسيد رضا الحسني، مدير فرع العراق.والسيد عزيز الزريفي، مدير تطوير الأعمال كما ضم الوفد الشريك الاستراتيجي لمجموعة IBC شركة السويدي، ممثلة بالمدير التنفيذي المهندس احمد عوده والمهندس حسام بسيوني والسيد علي عبدالسلام مدير تطوير الأعمال.

وهدفت الزيارة للاطلاع على أحدث التقنيات والحلول الهندسية التي تقدمها بوهلر، إلى جانب مناقشة سير العمل للمشاريع الحالية والمستقبلية والجداول الزمنية للمشاريع.

وتعكس هذه الزيارة أهمية التعاون بين وزارة التجارة العراقية وشركة بوهلر السويسرية وشريكتها الإقليمية IBC الأردنية، في دعم تطوير البنية التحتية لخزن الحبوب، وتعزيز كفاءة منظومة الأمن الغذائي والمخزون الاستراتيجي في العراق.