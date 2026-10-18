السفارة الأردنية في كندا تعلن عن وظيفتين شاغرتين

خبرني - أعلنت سفارة المملكة الأردنية الهاشمية لدى كندا عن توفر شاغرين وظيفيين للتعيين المحلي في مقر السفارة بالعاصمة أوتاوا، في مجالي العلاقات العامة والعمل الإداري.

وأوضحت السفارة، في إعلان لها، أن الشاغرين يشملان وظيفة موظف علاقات عامة، تتضمن مهامه التواصل والتنسيق مع المؤسسات والجهات الكندية، وإعداد المحتوى الإعلامي وإدارة حسابات السفارة على وسائل التواصل الاجتماعي، والمساعدة في تنظيم الأنشطة والفعاليات وإعداد المراسلات والتقارير.

أما الشاغر الثاني، فهو موظف محلي، وتشمل مهامه إعداد المراسلات الرسمية والتقارير، ومتابعة البريد الوارد والصادر، والمساعدة في إنجاز المعاملات الإدارية والقنصلية واستقبال المراجعين، إلى جانب تنظيم المواعيد والاجتماعات ومتابعة الملفات والأرشفة الإلكترونية.

واشترطت السفارة حصول المتقدم على درجة البكالوريوس حداً أدنى، مع إجادة اللغتين العربية والإنجليزية كتابةً ومحادثةً، فيما تُعد إجادة الفرنسية ميزة إضافية، إلى جانب القدرة على استخدام الحاسوب والتطبيقات الإلكترونية ومهارات التواصل والعمل ضمن فريق.

كما اشترطت أن يكون المتقدم مقيماً في كندا بصورة قانونية، ومستوفياً الشروط القانونية اللازمة للتوظيف والعمل وفق الأنظمة المعمول بها.

ودعت السفارة الراغبين في التقدم إلى إرسال سيرهم الذاتية، وصور شهاداتهم الأكاديمية، ورسائل تعريفية توضح خبراتهم وأسباب اهتمامهم بالوظيفة، إضافة إلى شهادات الخبرة والدورات التدريبية وإثبات إتقان اللغات، إن وجدت، مع ضرورة تحديد المسمى الوظيفي المطلوب في عنوان الرسالة.

وأكدت أن استقبال الطلبات يبدأ يوم الجمعة 16 أكتوبر/تشرين الأول 2026، ويستمر حتى نهاية يوم الجمعة 30 أكتوبر/تشرين الأول 2026،