*
الاحد: 18 أكتوبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

مواصفات حاسب "غالاكسي" المتطور من سامسونغ

  • 18 أكتوبر 2026
  • 09:20
مواصفات حاسب غالاكسي المتطور من سامسونغ

خبرني - بدأت سامسونغ بطرح جهاز Galaxy Tab S12 Ultra الجديد الذي صمم ليكون من بين أفضل الحواسب اللوحية الذكية من حيث الأداء والمواصفات.
حصل الجهاز على هيكل مصنوع من الألمنيوم والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، ومضاد للماء والغبار وفق معيار IP68، أبعاده (326.3/208.5/5.1) ملم، وزنه 692 غ، وجهّز بمنفذ Nano-SIM وتقنية eSIM للاتصال بالشبكات الخلوية.

شاشته أتت Dynamic AMOLED 2X بمقاس 14.6 بوصة، دقة عرضها (1848/2960) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها 239 بيكسل/الإنش تقريبا، سطوعها يصل إلى 1600 nits.
يتمتع الحاسب بأداء ممتاز بفضل نظام تشغيل "أندرويد-17" مع واجهات One UI 9، ومعالج MediaTek Dimensity 9500 المطور بتقنية 3 نانومتر، ومعالج رسوميات Mali-G1 Ultra MC12، وذواكر وصول عشوائي 12/16 غيغابايت، وذواكر داخلية بسعات تتراوح ما بين 256 غيغابايت و1 تيرابيات.

كاميرته الأساسية أتت ثنائية العدسة بدقة (13+8) ميغابيكسل، فيها عدسة ultrawide، ولها القدرة على توثيق فيديوهات 4K، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 12 ميغابيكسل.

زوّدته سامسونغ أيضا بمنفذ USB Type-C 3.2، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبطارية بسعة 11600 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 45 واطا.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

جيلي تعزز حضورها عالمياً بإطلاق جيلي باتلشيب 700الجديدة
جيلي تعزز حضورها عالمياً بإطلاق جيلي باتلشيب 700الجديدة
  • 2026-10-18 10:17
الذكاء الاصطناعي.. نفد رصيده فسرق عملات رقمية
الذكاء الاصطناعي.. نفد رصيده فسرق عملات رقمية
  • 2026-10-17 22:31
واتساب مزيف يتسلل إلى «جوجل بلاي».. نصف مليون تنزيل قبل كشف الخدعة
واتساب مزيف يتسلل إلى «جوجل بلاي».. نصف مليون تنزيل قبل كشف الخدعة
  • 2026-10-17 22:17
ماسك: سيارة Roadster تنفذ الحركات البهلوانية الخطيرة بإيعاز من صوت صاحبها
ماسك: سيارة Roadster تنفذ الحركات البهلوانية الخطيرة بإيعاز من صوت صاحبها
  • 2026-10-17 20:29
بطارية هاتفك نفدت تمامًا.. كم دقيقة يجب أن تنتظر قبل تشغيله بعد توصيله بالشاحن؟
بطارية هاتفك نفدت تمامًا.. كم دقيقة يجب أن تنتظر قبل تشغيله بعد توصيله بالشاحن؟
  • 2026-10-17 19:32
«آيفون Duo» أم «غالاكسي Z Fold 8».. من يكسب معركة الهواتف القابلة للطي؟
«آيفون Duo» أم «غالاكسي Z Fold 8».. من يكسب معركة الهواتف القابلة للطي؟
  • 2026-10-17 17:45