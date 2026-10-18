خبرني - بدأت سامسونغ بطرح جهاز Galaxy Tab S12 Ultra الجديد الذي صمم ليكون من بين أفضل الحواسب اللوحية الذكية من حيث الأداء والمواصفات.

حصل الجهاز على هيكل مصنوع من الألمنيوم والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، ومضاد للماء والغبار وفق معيار IP68، أبعاده (326.3/208.5/5.1) ملم، وزنه 692 غ، وجهّز بمنفذ Nano-SIM وتقنية eSIM للاتصال بالشبكات الخلوية.

شاشته أتت Dynamic AMOLED 2X بمقاس 14.6 بوصة، دقة عرضها (1848/2960) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها 239 بيكسل/الإنش تقريبا، سطوعها يصل إلى 1600 nits.

يتمتع الحاسب بأداء ممتاز بفضل نظام تشغيل "أندرويد-17" مع واجهات One UI 9، ومعالج MediaTek Dimensity 9500 المطور بتقنية 3 نانومتر، ومعالج رسوميات Mali-G1 Ultra MC12، وذواكر وصول عشوائي 12/16 غيغابايت، وذواكر داخلية بسعات تتراوح ما بين 256 غيغابايت و1 تيرابيات.

كاميرته الأساسية أتت ثنائية العدسة بدقة (13+8) ميغابيكسل، فيها عدسة ultrawide، ولها القدرة على توثيق فيديوهات 4K، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 12 ميغابيكسل.

زوّدته سامسونغ أيضا بمنفذ USB Type-C 3.2، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبطارية بسعة 11600 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 45 واطا.