معاصر أردنية تدعو المزارعين إلى تأجيل قطاف الزيتون لمدة أسبوعين

خبرني - جددت معاصر زيتون أردنية دعوتها للمزارعين إلى التريث في قطاف ثمار الزيتون لمدة لا تقل عن أسبوعين، محذرة من أن القطاف المبكر، قبل اكتمال نضج الثمار، قد يؤدي إلى انخفاض كميات الزيت المستخلصة والتأثير في جودته.

ودعت معصرة حمامة الحديثة، في منشور عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، المزارعين إلى التوقف مؤقتاً عن القطاف، والالتزام بالتوصيات التي أطلقها نقيب أصحاب معاصر الزيتون والزيت الأردنية، تيسير النجداوي، بشأن اختيار الموعد المناسب لجني المحصول.

وأكدت المعصرة أن التسرع في القطاف قبل اكتمال نضج الثمار وتغير لونها قد ينعكس سلباً على نسبة استخلاص الزيت وكميات الإنتاج، مشددة على أهمية منح الثمار الوقت الكافي للوصول إلى مرحلة النضج المناسبة.

وكان النجداوي قد طالب المزارعين بالتأني في عمليات القطاف وتأخيرها إلى نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول، بهدف تحسين مردود الزيت والحفاظ على جودته.

وشددت المعصرة على أن تحديد موعد القطاف بصورة مدروسة يسهم في حماية مصالح المزارعين وتحسين جودة زيت الزيتون الأردني، داعية إلى عدم الاستعجال في جني المحصول.