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فانس لا يستبعد الترشح للرئاسة الأمريكية في انتخابات 2028

  • 18 أكتوبر 2026
  • 09:14
فانس لا يستبعد الترشح للرئاسة الأمريكية في انتخابات 2028

خبرني - أبقى نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس الباب مفتوحا أمام خوض انتخابات الرئاسة عام 2028، مؤكدا أنه لم يحسم قراره بشأن الترشح.
وقال فانس خلال لقاء جماهيري نظمته شبكة "سي بي إس نيوز" في ولاية ميشيغان وبث مساء السبت: "بالطبع، هناك احتمال.. عندما يتعلق الأمر بالقرارات الكبيرة في حياتي، فأنا أميل إلى المماطلة وتأجيل الحسم.. سأفكر في الأمر بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.. كل شيء ممكن أن يحدث".

وفي شأن إيران، قال جي دي فانس: "نسعى للحصول على التزام نهائي وحازم من الإيرانيين بعدم إعادة بناء برنامجهم النووي"، مشيرا إلى أننا سنشهد تراجعا في أسعار الوقود عندما ينتهي الصراع مع إيران".
وينظر إلى فانس بوصفه أحد أبرز المرشحين المحتملين للفوز بترشيح الحزب الجمهوري في انتخابات 2028، وخليفة محتملا للرئيس دونالد ترامب في قيادة تياره السياسي، وفق الشبكة الأمريكية.

وكان فانس قد أعلن في يونيو الماضي أنه سيناقش إمكانية الترشح مع زوجته أوشا بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، معربا عن ثقته بأن ترامب سيكون داعما لأي قرار يتخذه بشأن مستقبله السياسي.

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