خبرني - أعلن وزير الدفاع الكندي ديفيد ماكغينتي في وقت متأخر ليل السبت، سقوط قتلى وجرحى إثر حادث في قاعدة عسكرية في غرب كندا. وقال ماكغينتي للصحافيين "يؤسفني أن أعلن سقوط قتلى وإصابات نتيجة حادث وقع في قاعدة" وينرايت العسكرية في مقاطعة ألبرتا.

حريق كبير

وكان رئيس الوزراء الكندي مارك كارني كتب في وقت سابق على منصة "إكس" إن "حادثاً خطيراً تسبّب في حريق كبير" وقع في القاعدة.

بدورها، وصفت رئيسة وزراء ألبرتا دانييل سميث الحريق بأنه "كبير ومأساوي"، وقالت إنه ألحق ضرراً بالعديد من الأفراد العسكريين.



لكن المسؤولين لم يقدموا تفاصيل حول عدد الضحايا أو طبيعة الحادث في قاعدة وينرايت التابعة للقوات المسلحة الكندية، الواقعة على بعد نحو 200 كيلومتر جنوب شرقي مدينة إدمونتون.

في حين أوضحت بلدية وينرايت سابقا أن الحريق تجاوز سياج القاعدة وكان ينتشر بسرعة بسبب الرياح القوية، بينما تكافح فرق الإطفاء من عدة مناطق للسيطرة على النيران.

أكثر القواعد ازدحاماً

وتعد قاعدة القوات الكندية وينرايت، الواقعة على بعد نحو 180 كيلومتراً جنوب شرق إدمونتون، واحدة من أكثر قواعد التدريب العسكري ازدحاماً في كندا، حيث يتدرب الجنود على العمليات القتالية. وتحتضن القاعدة مركز تدريب المناورة الكندي للمحاكاة الواقعية للمعارك، إلى جانب مركز تدريب الفرقة الكندية الثالثة.

فيما تزامن هذا الحادث مع اقتراب موعد تصويت مقرر في المقاطعة لبدء عملية قد تنتهي بالسعي للاستقلال عن كندا.