إصابة باستهداف قاطرة بحرية قبالة خورفكان بالإمارات بمقذوفين

خبرني - ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية الأحد أنها تلقت بلاغا عن واقعة شمال شرقي خورفكان في الإمارات، إذ أفادت قاطرة بحرية كانت تبحر باتجاه الجنوب بتعرضها لضربة من مقذوفين مجهولي المصدر.

وأضافت الهيئة، عبر موقعها الإلكتروني، أن الواقعة أسفرت عن إصابة طفيفة واحدة، كما لحقت أضرار بالقاطرة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنها تواصل رحلتها في مسارها.

ودعت السفن إلى توخي الحذر أثناء الملاحة في المنطقة، وإبلاغ هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة (UKMTO) عن أي نشاط مشبوه، وذلك بالتزامن مع إجراء السلطات المختصة تحقيقاتها في الواقعة.

وتغلق طهران عمليا مضيق هرمز الاستراتيجي منذ اندلاع الحرب في 28 شباط إثر حرب إيران. وردا على ذلك، فرضت الولايات المتحدة حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية.

كما أعلنت طهران في أيلول إنشاء "منطقة محظورة" بالقرب من هذا الممر المائي الحيوي لتجارة المحروقات العالمية، وهي منطقة تغطي جزءا من خليج عُمان.