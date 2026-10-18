تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في الأردن خلال الأسبوع

خبرني - قال المختصون الجويون في مركز طقس العرب إن آخر قراءات المحاكاة الحاسوبية تشير إلى تأثر المملكة بحالة من التقلبات الجوية والحرارية خلال هذا الأسبوع، إذ تستمر الكتلة الهوائية الخريفية بالتموضع فوق المنطقة حتى منتصف الأسبوع، ويعقبها امتداد لمنخفض البحر الأحمر مرفق بكتلة هوائية أكثر حرارة اعتبارًا من يوم الخميس وخلال عطلة نهاية الأسبوع.



تاليًا تفاصيل حالة الطقس المتوقعة في المملكة خلال الأسبوع، إن شاء الله:

الأحد 18/10/2026: تستمر الأجواء لطيفة نهارًا، مع ظهور كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة، ويحتمل هطول بعض الأمطار على أجزاء من شمال المملكة خلال ساعات العصر. وخلال الليل، يكون الطقس باردًا نسبيًا إلى بارد، كما يُتوقع تشكل الضباب في أجزاء من السهول الشرقية، بما في ذلك منطقة الطريق الصحراوي، خلال ساعات الليل المتأخرة وفجر الاثنين.

الاثنين 19/10/2026: انخفاض قليل على درجات الحرارة، وأجواء لطيفة نهارًا، فيما يبقى الطقس باردًا نسبيًا خلال الليل، ما يستوجب ارتداء ملابس دافئة، خاصة خلال ساعات الليل المتأخرة والفجر والصباح الباكر.

الثلاثاء 20/10/2026: تبقى درجات الحرارة أقل من معدلاتها المعتادة بحدود 3-5 درجات مئوية، وتكون الأجواء لطيفة بوجه عام، مع ظهور السحب على ارتفاعات مختلفة.

الأربعاء 21/10/2026: تعاود درجات الحرارة ارتفاعها، ويكون الطقس معتدلًا إلى دافئ خلال النهار في مختلف المناطق، مع ظهور السحب على ارتفاعات مختلفة.

الخميس والجمعة 22-23/10/2026: تتأثر المملكة بامتداد منخفض البحر الأحمر، مرفق بتيارات هوائية أكثر حرارة وأقل رطوبة، ما يؤدي إلى ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، لتعود درجات الحرارة العظمى إلى نحو 30 درجة مئوية في مختلف المناطق، مع تراجع برودة الأجواء ليلًا مقارنة بالأيام السابقة.