سقوط وتحطم مروحية في نجران ووفاة ضابطين

خبرني - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن سقوط وتحطم طائرة عمودية استطلاعية بمنطقة نجران، ومقتل ضابطين.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي في بيان، اليوم الأحد، إن طائرة عمودية استطلاعية من نوع ( AH-6i) سقطت وتحطمت داخل الأراضي السعودية بمنطقة (نجران) تابعة لوزارة الحرس الوطني نتيجة عطل فني.

كما أضاف أنه "نتج عن الحادث استشهاد طاقمها الجوي المكون من ضابطين".

وتتمتع تلك المروحية التي طورتها شركة بوينغ بحجم صغير وبصمة رادارية ومرئية منخفضة نسبيا.

كما لديها قدرة عالية على المناورة والعمل في البيئات الحضرية والجبلية، وتعتبر مناسبة للاستطلاع المسلح ومرافقة القوات الخاصة، ويمكنها تنفيذ مهام ليلية ونهارية بفضل أنظمة الاستشعار المتقدمة.

اعتراض وتدمير مسيرات

وكان اللواء الركن تركي المالكي أعلن ليل السبت-الأحد، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة في المنطقة الشرقية ومسيرتين بمنطقة الرياض، واعتراض صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط.

فيما نشر التحالف مقاطع من عمليات القوات الجوية لاعتراض صواريخ الكروز والمسيرات التي تطلقها الميليشيات الحوثية.

كما نشر لقطات من استهداف وتدمير منصتين في صعدة لإطلاق الصواريخ الباليستية بعد رصد استخدامهما في الإطلاق باتجاه السعودية.