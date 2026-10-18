وزير الخارجية الاميركي : طلبنا من اسرائيل ردع المستوطنون في الضفة

خبرني _ قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوم السبت إن الولايات المتحدة تريد من إسرائيل بذل المزيد لردع الهجمات التي ينفذها المستوطنون في الضفة الغربية.
وقال روبيو "نشعر بقلق بالغ إزاء تلك الصور وما نراه. طلبنا من الإسرائيليين، ونواصل مطالبتهم، باتخاذ إجراءات لردع تلك الأمور".
وجاءت تصريحاته لصحفيين بعد انتشار واسع لمقطع مصور يظهر عدة أشخاص يعتدون على هايدي ليفين، المصورة الصحفية الأمريكية في صحيفة واشنطن بوست. وكانت ليفين واحدة من شخصين على الأقل أصيبا في واقعة يوم الجمعة، التي وقعت بينما كان مستوطنون إسرائيليون يهاجمون مدنيين فلسطينيين.
وقال وزير الخارجية البلجيكي إن دبلوماسيين أوروبيين ورئيس بلدية فرنسي تعرضوا أيضا لهجوم في الضفة الغربية المحتلة.
وقال روبيو إن وزارة الخارجية الأمريكية استفسرت عن الواقعة التي شملت الاعتداء على ليفين. وأضاف، في تصريحات لصحفيين قبل صعوده إلى طائرة متجهة إلى أوزبكستان، أنه يتوقع تلقي رد من السفارة الأمريكية في القدس بحلول يوم الأحد.
ووفقا لمنظمة يش دين الإسرائيلية المعنية بمتابعة المستوطنات، تورط مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية في ما لا يقل عن 170 هجوما على فلسطينيين منذ 27 سبتمبر أيلول، وهو وقت يقارب بداية موسم قطف الزيتون السنوي.