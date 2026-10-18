وزير الخارجية الاميركي : طلبنا من اسرائيل ردع المستوطنون في الضفة

خبرني _ قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوم السبت ​إن الولايات المتحدة تريد من إسرائيل بذل ‌المزيد لردع الهجمات التي ينفذها المستوطنون في الضفة الغربية.

وقال روبيو "نشعر بقلق بالغ إزاء تلك الصور وما ​نراه. طلبنا من الإسرائيليين، ونواصل مطالبتهم، ​باتخاذ إجراءات لردع تلك الأمور".

وجاءت تصريحاته لصحفيين ⁠بعد انتشار واسع لمقطع مصور يظهر عدة ​أشخاص يعتدون على هايدي ليفين، المصورة الصحفية ​الأمريكية في صحيفة واشنطن بوست. وكانت ليفين واحدة من شخصين على الأقل أصيبا في واقعة يوم الجمعة، التي ​وقعت بينما كان مستوطنون إسرائيليون يهاجمون ​مدنيين فلسطينيين.

وقال وزير الخارجية البلجيكي إن دبلوماسيين أوروبيين ورئيس ‌بلدية ⁠فرنسي تعرضوا أيضا لهجوم في الضفة الغربية المحتلة.

وقال روبيو إن وزارة الخارجية الأمريكية استفسرت عن الواقعة التي شملت الاعتداء على ليفين. وأضاف، ​في تصريحات ​لصحفيين قبل ⁠صعوده إلى طائرة متجهة إلى أوزبكستان، أنه يتوقع تلقي رد من ​السفارة الأمريكية في القدس بحلول يوم ​الأحد.

ووفقا ⁠لمنظمة يش دين الإسرائيلية المعنية بمتابعة المستوطنات، تورط مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية في ما ⁠لا ​يقل عن 170 هجوما على ​فلسطينيين منذ 27 سبتمبر أيلول، وهو وقت يقارب بداية ​موسم قطف الزيتون السنوي.

