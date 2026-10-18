*
الاحد: 18 أكتوبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

وزير الخارجية الاميركي : طلبنا من اسرائيل ردع المستوطنون في الضفة

  • 18 أكتوبر 2026
  • 03:46
وزير الخارجية الاميركي طلبنا من اسرائيل ردع المستوطنون في الضفة
هايدي ليفين

خبرني  _  قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوم السبت ​إن الولايات المتحدة تريد من إسرائيل بذل ‌المزيد لردع الهجمات التي ينفذها المستوطنون في الضفة الغربية.
وقال روبيو "نشعر بقلق بالغ إزاء تلك الصور وما ​نراه. طلبنا من الإسرائيليين، ونواصل مطالبتهم، ​باتخاذ إجراءات لردع تلك الأمور".
وجاءت تصريحاته لصحفيين ⁠بعد انتشار واسع لمقطع مصور يظهر عدة ​أشخاص يعتدون على هايدي ليفين، المصورة الصحفية ​الأمريكية في صحيفة واشنطن بوست. وكانت ليفين واحدة من شخصين على الأقل أصيبا في واقعة يوم الجمعة، التي ​وقعت بينما كان مستوطنون إسرائيليون يهاجمون ​مدنيين فلسطينيين.
وقال وزير الخارجية البلجيكي إن دبلوماسيين أوروبيين ورئيس ‌بلدية ⁠فرنسي تعرضوا أيضا لهجوم في الضفة الغربية المحتلة.
وقال روبيو إن وزارة الخارجية الأمريكية استفسرت عن الواقعة التي شملت الاعتداء على ليفين. وأضاف، ​في تصريحات ​لصحفيين قبل ⁠صعوده إلى طائرة متجهة إلى أوزبكستان، أنه يتوقع تلقي رد من ​السفارة الأمريكية في القدس بحلول يوم ​الأحد.
ووفقا ⁠لمنظمة يش دين الإسرائيلية المعنية بمتابعة المستوطنات، تورط مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية في ما ⁠لا ​يقل عن 170 هجوما على ​فلسطينيين منذ 27 سبتمبر أيلول، وهو وقت يقارب بداية ​موسم قطف الزيتون السنوي.
 

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

200 غرزة في رأسه.. مستوطنون يعتدون على فلسطيني أمريكي بالضفة
200 غرزة في رأسه.. مستوطنون يعتدون على فلسطيني أمريكي بالضفة
  • 2026-10-18 02:51
فلسطين: الاعتداء على الدبلوماسيين دليل على إرهاب المستوطنين المنظم
فلسطين: الاعتداء على الدبلوماسيين دليل على إرهاب المستوطنين المنظم
  • 2026-10-17 23:41
ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 74469 منذ بدء العدوان الإسرائيلي
ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 74469 منذ بدء العدوان الإسرائيلي
  • 2026-10-17 12:53
تحت حماية الاحتلال.. مستوطنون يهاجمون قاطفي الزيتون في قرى بالضفة الغربية
تحت حماية الاحتلال.. مستوطنون يهاجمون قاطفي الزيتون في قرى بالضفة الغربية
  • 2026-10-17 10:21
5 شهداء خلال الـ 24 ساعة الماضية والاحتلال يواصل نسف المنازل شرق غزة
5 شهداء خلال الـ 24 ساعة الماضية والاحتلال يواصل نسف المنازل شرق غزة
  • 2026-10-17 09:21
حاخام يفتي بجواز سرقة زيتون الفلسطينيين في الضفة الغربية
حاخام يفتي بجواز سرقة زيتون الفلسطينيين في الضفة الغربية
  • 2026-10-17 02:21