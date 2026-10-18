المطرب الشعبي محمود الليثي: أتمنى التفرغ للعبادة وخدمة الحرم بعد انتهاء مسيرتي الفنية

خبرني - أعرب المطرب الشعبي محمود الليثي عن أمنيته بالتفرغ للعبادة وخدمة الحرم المكي بعد انتهاء مسيرته الفنية، متحدثا عن علاقته بالقرآن الكريم وحرصه على صلته بالله رغم انشغاله بالعمل الفني.

وقال الليثي، خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج "كلام الناس" على قناة "إم بي سي مصر"، إنه كان حافظا للقرآن الكريم، ويتمنى أن يقضي مرحلة من حياته في خدمة الحرم بالقرب من الكعبة المشرفة. وأضاف: "بعد أن يكتب الله لي انتهاء فترة عملي في الفن، سأذهب إلى الحرم لأمسح أرضيته وأرى الكعبة أمامي".

وتطرق الليثي إلى ارتباطه بآل البيت، مستعيدا تفاصيل زيارته لمقام الإمام الحسين عقب عودته من البحرين. وروى أنه ترك سيارته في الشارع وأسرع إلى المقام، فوجده مغلقا قبل أن يُفتح له.

وأكد أنه يشعر بارتباط روحاني خاص بالإمام الحسين والسيدة زينب، ويحرص على زيارة مقاميهما كلما شعر برغبة في ذلك، قائلا: "أنا من المجاورين"، حسب وصفه.

وفي سياق آخر، نفى محمود الليثي أن تستهدف كلمات أغانيه أحدا من زملائه، مشيرا إلى تأثره بتجربة أحمد عدوية وفيلم "سلام يا صاحبي" لعادل إمام. وأوضح أن بعض الكلمات تعبر عن أفكار ورغبات يتشاركها كثيرون، على غرار ما قدمه عدوية في أغانيه.

وتحدث عن إيمانه بأن الأرزاق مقدرة، وأن على الإنسان السعي والعبادة وتقبل النتائج، قائلا إنه يسجد شكرا لله عندما يُلغى حفل له، باعتبار أن ما فاته لم يكن من نصيبه.

وبدأ الليثي مشواره الفني عام 2004، واتسعت شهرته مع مشاركاته السينمائية، ومنها فيلم "ابقى قابلني" عام 2009، الذي قدم فيه أغنية "مدد يا دسوقي"، ثم "شارع الهرم" عام 2011، الذي جسّد فيه شخصية مطرب شعبي وقدم أغنية "سوق البنات"، وهي عنوان ألبومه الصادر في العام نفسه.

وبرز اسمه مؤخرا مع حديث شيرين عبد الوهاب عن مساندته لها خلال أزمتها، وتشجيعها على استئناف نشاطها الفني.