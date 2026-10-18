إطلاق اسم ميسي على نبتة نادرة مهددة بالانقراض

خبرني - حظي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بتكريم من نوع استثنائي، بعدما أُطلق اسمه على فصيلة نباتية جديدة اكتُشفت مؤخرا.

وذكر موقع "ذا أتليتيك" الأمريكي أنه نُشرت دراسة أكاديمية حول فصيلة نباتية جديدة ومميزة تستوطن سلسلة جبال الأنديز في وسط وجنوب بيرو، حيث تقرر تسميتها تيمنا بالنجم الدولي الأرجنتيني السابق البالغ من العمر 39 عاما.

وأُطلق على هذه الفصيلة، التي صُنفت على أنها مهددة بالانقراض، اسم "سالفيا ميسي" (Salvia messii) تكريما لأيقونة كرة القدم العالمية. وتتميز النبتة بزهورها ذات اللونين الأزرق الفاتح والأبيض، والتي تتشابه بشكل لافت مع ألوان قميص المنتخب الأرجنتيني.

وطُبقت القواعد الدولية للتسميات النباتية باللغة اللاتينية في عملية اختيار الاسم، حيث تمت إضافة حرف (i) إلى نهاية لقب ميسي للدلالة على الملكية، ليعني الاسم حرفيا "نبتة ميسي".

وتنتمي نبتة "سالفيا ميسي" إلى الفصيلة الشفوية (عائلة النعناع)، والتي تُعرف سلالاتها بخصائصها المضادة للأكسدة والالتهابات والميكروبات. ويمكن أن تنمو النبتة لتصل إلى نحو 1.5 متر، وتتمتع بقدرة فائقة على التكيف تسمح لها بالبقاء على المنحدرات الصخرية القاحلة، وتوجد على ارتفاعات تتراوح بين 2000 و2400 متر فوق مستوى سطح البحر. ويعود تصنيفها "مهددة بالانقراض" إلى تداعيات التغير المناخي وحرائق الغابات.

وقاد البحث المتعلق باكتشاف النبتة وتسميتها كل من بول غونزاليس من متحف التاريخ الطبيعي في جامعة سان ماركوس الوطنية، والباحث الأرجنتيني رولاندو أوريا، وعالم الأحياء جان كابشا-راموس من مؤسسة "هوارانغو نيتشر".

يُذكر أن ميسي، الذي يلعب حاليا في صفوف إنتر ميامي، يُعد على نطاق واسع أحد أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم، وقد تألق في كأس العالم هذا الصيف حيث قاد الأرجنتين لبلوغ النهائي.

وكان قد خاض مباراته الأخيرة مع المنتخب الوطني في وقت سابق من هذا الشهر، بعد مسيرة دولية حافلة شهدت بلوغه نهائي كأس العالم 3 مرات توج خلالها بنسخة 2022، إلى جانب فوزه بلقبين في كوبا أمريكا.

ولا يعد ميسي أول لاعب يحظى بهذا النوع من التكريم العلمي؛ ففي وقت سابق من هذا العام، أطلق الباحث الإسباني خيسوس أورتيا اسم حارس مرمى الرأس الأخضر المخضرم "فوزينيا" -أحد نجوم مونديال الصيف- على نوع جديد من الرخويات البحرية.

كما أطلق أورتيا، وهو أستاذ في علم الأحياء الحيواني بجامعة أوفييدو، في عام 2019 اسم الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس على فصيلة مكتشفة من الحلزون البحري.