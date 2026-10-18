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200 غرزة في رأسه.. مستوطنون يعتدون على فلسطيني أمريكي بالضفة

  • 18 أكتوبر 2026
  • 02:51
200 غرزة في رأسه مستوطنون يعتدون على فلسطيني أمريكي بالضفة

خبرني - اعتدى مستوطنون على المواطن الفلسطيني-الأمريكي هيثم نوابيت، البالغ 47 عامًا، أثناء قطفه محصول الزيتون في بلدة برقة شمال شرق رام الله بالضفة الغربية، ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة في الرأس ومناطق مختلفة من جسده.

وقال نوابيت إنه توجه برفقة شقيقه وعدد من شبان البلدة إلى أراضيهم لقطف الزيتون، قبل أن يهاجمهم نحو 50 مستوطنًا ويحاولوا منعهم من مواصلة العمل، مشيرًا إلى أن الأهالي حاولوا إبعادهم عن الأراضي الزراعية، بالتزامن مع وصول قوات إسرائيلية إلى البلدة.

وأضاف أن المستوطنين هاجموا الفلسطينيين بالحجارة والهراوات، قبل أن يسقط فاقدًا للوعي أثناء محاولته الإفلات منهم. وعندما استعاد وعيه لفترة وجيزة، وجد خمسة مستوطنين يضربونه بالعصي، قبل أن يفقد وعيه مجددًا.

وأوضح أن الاعتداء طال رأسه ويديه وساقيه وظهره، وأن إصابات الرأس استدعت نحو 200 غرزة طبية، لافتًا إلى أنه لا يتذكر كيفية انتهاء الاعتداء، ولم يستفق إلا بعدما حمله شبان من البلدة إلى سيارة لنقله لتلقي العلاج.

ولم يتواصل نوابيت شخصيًا مع السفارة الأميركية عقب الاعتداء، لكنه علم أن جهات من بلدته أبلغتها بما تعرض له.

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