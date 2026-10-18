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أوروبا تشتعل .. مظاهرات حاشدة في 5 دول

  • 18 أكتوبر 2026
  • 02:48
أوروبا تشتعل مظاهرات حاشدة في 5 دول
حريق على طول قناة سان مارتان في باريس أشعله محتجون

خبرني - شهدت عدة دول أوروبية ، السبت ، موجة احتجاجات على خلفية ارتفاع تكاليف المعيشة وأزمة السكن وتراجع الخدمات العامة، وسط مواجهات وأعمال شغب في عدد من المدن.

وشهدت 5 دول اوروبية وهي فرنسا والبرتغال وألبانيا وبلجيكا وإيطاليا ، احتجاجات على خلفية ارتفاع تكاليف المعيشة وأزمة السكن  ، بالاضافة الى مطالب طلاب المدارس والجامعات.

وشهدت فرنسا أوسع التحركات، إذ تظاهر مئات الآلاف في أنحاء البلاد، وسط اشتباكات مع الشرطة وأعمال نهب وحرق واقتحام مبانٍ عامة، فيما أعلنت السلطات توقيف نحو 1200 شخص وإصابة 150 شرطيا.

وامتدت الاحتجاجات إلى البرتغال، حيث نصب متظاهرون عشرات الخيام وسط لشبونة احتجاجا على ارتفاع تكاليف السكن والمعيشة، فيما شهدت ألبانيا مواجهات بين الشرطة ومحتجين على خلفية اتهامات بالفساد ونقص فرص العمل وتراجع جودة التعليم.

وفي بلجيكا، تظاهر المئات في بروكسل ولييج بالتزامن مع الاحتجاجات الفرنسية، وسط حوادث تخريب ومواجهات مع الشرطة، التي استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.

وفي إيطاليا، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع خلال اشتباكات مع متظاهرين في ميلانو وبولونيا، في أعقاب احتجاجات على ارتفاع تكاليف المعيشة.

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