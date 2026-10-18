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حصاد الدوري الأردني .. الفيصلي يعزز صدارته والوحدات يزيد من جراح الحسين

  • 18 أكتوبر 2026
  • 00:35
حصاد الدوري الأردني الفيصلي يعزز صدارته والوحدات يزيد من جراح الحسين

خبرني  - عزز فريق الفيصلي صدارته لترتيب الدوري الأردني للمحترفين CFI لموسم 2026/2027، بعد فوزه على الرمثا 4-1، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم السبت 17 تشرين الأول، ضمن منافسات الأسبوع الخامس من البطولة.

وسجل للفيصلي مالك علان د.13، ومجدي العطار د.54، وكلاوديو مارادونا د.86، وأحمد عرسان د.90+1، فيما أحرز محمد خليل د.63، هدف الرمثا الوحيد.

وتغلب الجزيرة على دوقرة 5-1، حيث سجل للجزيرة ياسين البخيت د.21+ د.58+ د.87، ورواد أبو خيزران د.33، ويحيى بخيت د.83، فيما سجل عمر الخطيب هدف دوقرة د.8.

وفاز العربي على شباب الأردن بهدف دون رد، سجله معتز عبيدات د.90، وحسم التعادل دون أهداف مواجهة البقعة والسلط.

واختتمت الجولة بفوز الوحدات على الحسين 1-0، عبر حمزة النعيم د.23.

وبنهاية الأسبوع الخامس، رفع الفيصلي  رصيده إلى 13 نقطة، يليه الرمثا والوحدات والبقعة والجزيرة برصيد 8 نقاط لكل منهم، ثم السلط والحسين بـ5 نقاط، والعربي ودوقرة بـ4 نقاط، وشباب الأردن أخيراً بـ3 نقاط.

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