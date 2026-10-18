ساكب.. مبادرة اللؤلؤ المكنون انتصرت 

رب ضارة نافعة فبدلاً من أن تنحسر المبادرة، اتسع صداها، وبدلاً من أن تبقى حكاية مدرسة في ساكب، أصبحت حديث الأردنيين.. وهذه وحدها حكاية تستحق أن تُروى.

إلى ساكب وأهلها الكرام، كل التحية والتقدير.

ربّ ضارة نافعة، فقرار إزالة صور مبادرة اللؤلؤ المكنون» عن صفحة مدرسة البنات، وفق

ما جرى تداوله جاء بنتيجة عكسية إذ عرّف الأردنيين من شمال الوطن إلى جنوبه بمبادرة تستحق الاحترام والدعم.

والمبادرة، ببساطة، تتلخص في ارتداء المريول المدرسي الطويل، في خطوة تحمل معنى يتجاوز شكل اللباس إلى ترسيخ الحشمة والعفة، وتعزيز القيم التي تربينا عليها، ويحثنا عليها ديننا الإسلامي الحنيف.

فالمدرسة ليست مكاناً لتلقين الدروس وحفظ الكتب والنجاح في الامتحانات فقط إنها مؤسسة للتربية قبل التعليم فيها تتشكل شخصية الفتاة، وتترسخ قيمها وأخلاقها. وإذا كانت الأسرة شريكاً أساسياً في التربية، فإن المدرسة لا تقل عنها مسؤولية في غرس الاحترام والحياء والالتزام بالقيم الأصيلة.

لسنا في وارد الإساءة لأحد أو الدخول في سجال مع وزارة التربية والتعليم ولا تبريرها غير المقنع لكن من حقنا أن نسأل أليس من واجب المدرسة أن تعزز القيم الإيجابية، وأن نشجع كل مبادرة تربوية تنسجم مع ديننا وثقافتنا ما دامت لا تسيء إلى أحد ولا تنتقص من حق أحد.

والأجمل أن ما حدث كشف عن معدن الأردنيين فما إن انتشرت قصة المبادرة حتى هبّ كثيرون لمساندة المدرسة والقائمات عليها، وكأن الرسالة وصلت إلى كل بيت حيث هناك من لا يزال يحرص على الحشمة ويتمسك بدينه وقيمه، ويريد لأبنائه وبناته تربية تجمع بين العلم والأخلاق.

تحية لساكب وأهلها، ولإدارة المدرسة ومعلماتها وطالباتها، ولكل من آمن بهذه المبادرة ودعمها.

لقد أثبتت الحكاية أن المريول الطويل ليس مجرد قطعة قماش، بل رسالة تربوية كما أرادتها صاحبات المبادرة، وأن التربية لا تنفصل عن الأخلاق، وأن الخير في الأردن ما زال وسيبقى بعون الله .