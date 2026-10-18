انجاز اردني جديد .. النجار يتوج بذهبية العالم للكراتيه

خبرني - توج لاعب المنتخب الوطني للكراتيه لفئة الناشئين، مصطفى النجار، مساء اليوم السبت، بالميدالية الذهبية ضمن منافسات وزن تحت 57 كغم، في بطولة العالم للكراتيه، التي تستضيفها مدينة بييلسكو-بيالا البولندية.

ونجح النجار في حصد الميدالية الذهبية بعد تحقيقه خمسة انتصارات متتالية، قدم خلالها مستويات مميزة مكنته من اعتلاء منصة التتويج.

واستهل النجار مشواره في البطولة بالفوز على اللاعب الصربي يوفان بوبوفيتش بنتيجة 6-1 في دور الـ32، قبل أن يتغلب على اللاعب الأذري حسين باباييف بنتيجة 10-1 في دور الـ16، ليواصل تألقه بالفوز على اللاعب الكازاخستاني إنسار أحمدييف بنتيجة 3-2 في الدور ربع النهائي.

وفي الدور نصف النهائي، تغلب النجار على اللاعب الجورجي ليفان داديشكيلياني بنتيجة 5-3، ليحجز مقعده في النزال النهائي، التي حسمها لصالحه بالفوز على اللاعب السلوفاكي سيمون كوفاتشيك بنتيجة 2-0، ويتوج بالميدالية الذهبية.