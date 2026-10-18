*
الاحد: 18 أكتوبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

انجاز اردني جديد .. النجار يتوج بذهبية العالم للكراتيه

  • 18 أكتوبر 2026
  • 00:23
انجاز اردني جديد النجار يتوج بذهبية العالم للكراتيه

خبرني - توج لاعب المنتخب الوطني للكراتيه لفئة الناشئين، مصطفى النجار، مساء اليوم السبت، بالميدالية الذهبية ضمن منافسات وزن تحت 57 كغم، في بطولة العالم للكراتيه، التي تستضيفها مدينة بييلسكو-بيالا البولندية.

ونجح النجار في حصد الميدالية الذهبية بعد تحقيقه خمسة انتصارات متتالية، قدم خلالها مستويات مميزة مكنته من اعتلاء منصة التتويج.

واستهل النجار مشواره في البطولة بالفوز على اللاعب الصربي يوفان بوبوفيتش بنتيجة 6-1 في دور الـ32، قبل أن يتغلب على اللاعب الأذري حسين باباييف بنتيجة 10-1 في دور الـ16، ليواصل تألقه بالفوز على اللاعب الكازاخستاني إنسار أحمدييف بنتيجة 3-2 في الدور ربع النهائي.

وفي الدور نصف النهائي، تغلب النجار على اللاعب الجورجي ليفان داديشكيلياني بنتيجة 5-3، ليحجز مقعده في النزال النهائي، التي حسمها لصالحه بالفوز على اللاعب السلوفاكي سيمون كوفاتشيك بنتيجة 2-0، ويتوج بالميدالية الذهبية.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

حصاد الدوري الأردني .. الفيصلي يعزز صدارته والوحدات يزيد من جراح الحسين
حصاد الدوري الأردني .. الفيصلي يعزز صدارته والوحدات يزيد من جراح الحسين
  • 2026-10-18 00:35
برشلونة يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة باريس سان جيرمان ولقاء الكلاسيكو
برشلونة يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة باريس سان جيرمان ولقاء الكلاسيكو
  • 2026-10-17 23:56
بايرن ميونيخ يسحق لايبزيغ 6-1 وينتزع صدارة الدوري الألماني
بايرن ميونيخ يسحق لايبزيغ 6-1 وينتزع صدارة الدوري الألماني
  • 2026-10-17 23:24
جمال الشريف يؤكد: الرمثا حُرم من ركلة جزاء أمام الفيصلي وهذا الدليل
جمال الشريف يؤكد: الرمثا حُرم من ركلة جزاء أمام الفيصلي وهذا الدليل
  • 2026-10-17 22:23
برشلونة يضرب بيتيس بخماسية في الدوري الاسباني
برشلونة يضرب بيتيس بخماسية في الدوري الاسباني
  • 2026-10-17 21:33
بهدف وحيد.. الوحدات يتجاوز الحسين إربد في دوري المحترفين
بهدف وحيد.. الوحدات يتجاوز الحسين إربد في دوري المحترفين
  • 2026-10-17 21:26