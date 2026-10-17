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برشلونة يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة باريس سان جيرمان ولقاء الكلاسيكو

  • 17 أكتوبر 2026
  • 23:56
برشلونة يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة باريس سان جيرمان ولقاء الكلاسيكو

خبرني - تلقى نادي برشلونة ضربة قوية رغم فوزه العريض على مضيفه ريال بيتيس (5-2) في الدوري الإسباني، بعد تعرض مدافعه إريك غارسيا لإصابة عضلية أثارت القلق داخل المعسكر الكتالوني.

وشهدت الدقائق الأخيرة من مواجهة ريال بتيس وبرشلونة التي أقيمت مساء السبت لحساب المرحلة التاسعة من الدوري الإسباني، سقوط غارسيا، الذي شارك كبديل ونجح في تسجيل الهدف الرابع لفريقه، على أرضية الملعب متأثرا بآلام واضحة في عضلات الفخذ اليمنى.

ورغم محاولاته التحامل على نفسه لاستكمال اللقاء، إلا أن الجهاز الفني لبرشلونة اضطر لاستبداله بعدما عجز عن مواصلة اللعب.

وتأتي هذه الإصابة في أسوأ توقيت ممكن لمدرب برشلونة، إذ يستعد الفريق لمواجهة قوية أمام باريس سان جيرمان يوم الثلاثاء المقبل في دوري أبطال أوروبا، تليها موقعة "الكلاسيكو" المرتقبة أمام ريال مدريد يوم الأحد القادم في مسابقة الدوري الإسباني.

وفي الوقت الذي لم تصدر فيه حتى الآن تقارير رسمية تحسم حجم الإصابة، تشير المؤشرات الأولية إلى صعوبة لحاق غارسيا بالمواجهة الأوروبية المرتقبة ضد باريس سان جيرمان نظرا لضيق الوقت.

ومن المنتظر أن يخضع اللاعب لفحوصات طبية دقيقة غدا الأحد في برشلونة لتحديد طبيعة الإصابة ومدة غيابه المحتملة عن الملاعب.

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