دون حمية قاسية.. أطعمة تساعد على خفض الكوليسترول

خبرني - لا يتطلب خفض مستويات الكوليسترول في الدم بالضرورة اتباع حمية غذائية صارمة، أو التخلّي عن الأطعمة المفضلة، إذ يمكن لتغييرات بسيطة في الوجبات اليومية أن تسهم بتحسين صحة القلب، وتقليل مستويات الكوليسترول الضار.

وبحسب تقرير نشره موقع "Verywell Health"، كشف 4 اختصاصيين في التغذية عن أطعمة يحرصون على تناولها، لما تحتويه من ألياف قابلة للذوبان، ودهون غير مشبعة، وعناصر غذائية تدعم صحة الأوعية الدموية.

الشوفان.. سلاح الألياف ضد الكوليسترول

توضح اختصاصية التغذية كايلا غيرغن أن الشوفان يحتوي على ألياف "بيتا غلوكان" القابلة للذوبان، التي تساعد على تقليل امتصاص الكوليسترول من الأمعاء، ما يسهم بخفض مستوياته الضارة.

وتنصح بتناول الشوفان المنقوع طوال الليل، مع إضافة بذور الشيا المطحونة، والجوز، والقرفة، والزبيب، للحصول على وجبة إفطار غنية بالألياف.

الأفوكادو.. دهون مفيدة للقلب

تقول اختصاصية التغذية روكسانا إحساني إن الأفوكادو من الأطعمة التي تحرص على تناولها يوميًا، لاحتوائه على الألياف والدهون غير المشبعة، إلى جانب مجموعة من الفيتامينات والمعادن، أبرزها: البوتاسيوم، والمغنيسيوم.

وتقترح إضافته إلى خبز القمح الكامل مع عصير الليمون، أو تناوله مع البيض للحصول على وجبة متوازنة.

الأسماك الدهنية.. مصدر لأوميغا 3

تشير اختصاصية التغذية إيمي براغانيني إلى أهمية الأسماك الدهنية، مثل: السلمون، والتونة، والماكريل، والرنجة، لاحتوائها على أحماض أوميغا 3 التي تدعم صحة القلب، وتساعد، على وجه الخصوص، بخفض الدهون الثلاثية.

ويفضّل إعداد السلمون بزيت الزيتون والليمون، باعتباره خيارًا صحيًا ضمن النظام الغذائي المتوازن.

الكيوي.. فاكهة غنية بالألياف

يبرز الكيوي بوصفه خيارًا مفيدًا لتعزيز استهلاك الألياف، إذ تحتوي ثمرتان منه على نحو 6 غرامات من الألياف القابلة وغير القابلة للذوبان.

ويمكن تناوله مع الشوفان أو الزبادي اليوناني، أو إضافته إلى العصائر الطبيعية.

ويؤكد خبراء التغذية أن الانتظام في تناول هذه الأطعمة، ضمن نظام غذائي متوازن، قد يساعد على تحسين مستويات الكوليسترول، لكنه لا يغني عن العلاج الطبي عند الحاجة.