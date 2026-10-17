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  • فرنسا: على إسرائيل أن توقف بشكل عاجل "العنف الإجرامي" للمستوطنين

فرنسا: على إسرائيل أن توقف بشكل عاجل "العنف الإجرامي" للمستوطنين

  • 17 أكتوبر 2026
  • 23:39
فرنسا على إسرائيل أن توقف بشكل عاجل العنف الإجرامي للمستوطنين

خبرني - قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو السبت إن على السلطات الإسرائيلية أن توقف "في شكل عاجل" المسؤولين عن الهجوم الذي نفذه مستوطنون إسرائيليون واستهدف موكبا لدبلوماسيين أوروبيين كانوا يزورون الضفة الغربية المحتلة، و"إحالتهم على القضاء".

ووصف بارو الهجوم الذي تعرّض خلاله رئيس بلدية فرنسي للضرب المبرح بأنه "مروّع"، مؤكدا في منشور عبر منصة اكس أنه يتعين على السلطات الإسرائيلية "وضع حدّ عاجل لهذا العنف الإجرامي وضمان أمن المدنيين، بموجب التزاماتها المنصوص عليها في القانون الدولي".

وأشار بارو إلى "تعرض برنارد بودو (78 عاما)، رئيس بلدية أولنوا-إيميري في شمال فرنسا لهجوم عنيف من قبل مستوطنين متطرفين في الضفة الغربية"، وقال "نحن على تواصل معه".

وقال شهود عيان إنّ سيارات تابعة للبعثات الفرنسية والبلجيكية والبولندية كانت تقل دبلوماسيين لزيارة بلدة الطيبة ذات الغالبية المسيحية في الضفة الغربية المحتلة، عندما شن مستوطنون هجوما لمنع الفلسطينيين من قطف الزيتون.

وندد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر باعتداء "مثيري شغب إسرائيليين"، كما انتقد القنصليات الأوروبية المعنية لتقصيرها في تنسيق الزيارة مع الجيش الإسرائيلي.

غير أن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ندد لاحقا بما اعتبره حملة "تشويه" تطال إسرائيل ومستوطنيها في الضفة الغربية المحتلة.

ويخوض نتنياهو، الذي تدعم حكومته النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 27 تشرين الأول.

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