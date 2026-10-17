بايرن ميونيخ يسحق لايبزيغ 6-1 وينتزع صدارة الدوري الألماني

خبرني - سحق بايرن ميونيخ ضيفه رازن بال شبورت لايبزيغ 6-1 السبت، محققا توقعات مدربه البلجيكي فينسنت كومباني بشأن اقتراب الفريق من بلوغ أفضل مستوياته، لينتزع صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بفارق الأهداف عن بوروسيا دورتموند.

وسجل الكولومبي لويس دياز ثلاثة أهداف، وأضاف ألكسندر بافلوفيتش هدفا، فيما سجل الفرنسي مايكل أوليسيه والإنكليزي هاري كين هدفا لكل منهما، بينما أحرز لايبزيغ هدفه الوحيد في الوقت بدل الضائع.

وافتتح دياز التسجيل في الدقيقة 12، قبل أن يصنع الهدف الثاني لبافلوفيتش بعد 14 دقيقة، ثم عزز أوليسيه تقدم الفريق البافاري في الدقيقة 34.

وفي الشوط الثاني، أكمل دياز ثلاثيته، فيما سجل كين في ظهوره رقم 100 بالدوري الألماني، ليؤكد بايرن تفوقه بعدما فرض سيطرته على المباراة منذ بدايتها.

وجاء الفوز بعدما تعادل بايرن 2-2 أمام أوجسبورغ في الدوري و3-3 أمام فايكنغ في دوري أبطال أوروبا، في مباراتين اضطر خلالهما إلى العودة في النتيجة.

ورفع حامل اللقب رصيده إلى 14 نقطة في الصدارة، متقدما بفارق الأهداف على بوروسيا دورتموند الذي تعادل سلبا مع أونيون برلين.

واكتفى دورتموند بالتعادل للمباراة الثانية تواليا في الدوري، بعدما خسر أمام بودو/غليمت في دوري أبطال أوروبا الأربعاء، ليواصل سلسلة نتائجه المتذبذبة في مختلف المسابقات.

وفي مباراة أخرى، تعادل فيردر بريمن مع بادربورن 2-2، بعدما أصبح أول فريق في تاريخ الدوري الألماني يعود من التأخر بفارق هدفين في ثلاث مباريات متتالية بالمسابقة.