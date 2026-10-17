جمال الشريف يؤكد: الرمثا حُرم من ركلة جزاء أمام الفيصلي وهذا الدليل

خبرني - انتصر فريق الفيصلي على نظيره الرمثا بنتيجة 4-1 في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد عمّان الدولي السبت، ضمن منافسات الأسبوع الخامس من مسابقة دوري المحترفين الأردني لكرة القدم، في مواجهة شهدت جدلاً تحكيمياً بسبب لقطة حدثت في الشوط الثاني، عقب مطالبة الفريق الخاسر بركلة جزاء رفض الحكم احتسابها، فهل كان قراره صحيحاً؟

وقال الخبير التحكيمي في "العربي الجديد" جمال الشريف: "في الدقيقة الـ79 وحين كانت النتيجة تُشير إلى تقدّم الفيصلي بنتيجة 2-1، طالب نادي الرمثا بركلة جزاء بعد كرة كانت موضع تنافس داخل منطقة جزاء نادي الفيصلي، حاول اللاعب المدافع محمد حداد السيطرة عليها بأسفل قدمه اليسرى، إلا أنّ الكرة ابتعدت عنه، وهنا تدخل اللاعب رقم 29 ألفوسيني قاساما".

وتابع الحكم السوري المونديالي السابق: "في تلك اللحظة، قام قاساما بتحريك قدمه اليمنى حيث استطاع الوصول إلى الكرة برأس القدم وإبعادها إلى الأمام، وهنا قام لاعب الفيصلي بمحاولة لركلها بقدمه اليسرى، فأصابت قدم المنافس من الخلف، ما أدّى إلى عرقلة المهاجم واختلال توازنه داخل منطقة الجزاء، لذا كان يستوجب على الحكم احتساب ركلة جزاء لصالح الرمثا، لكنه لم يتخذ القرار الصحيح".

وكان نادي الفيصلي قد سجل رباعيته عن طريق مالك علان (د.13)، ومجدي العطار (د.55)، وكلاوديو مارادونا (د.86)، وأحمد العرسان (د.90)، في حين جاء هدف الرمثا الوحيد عبر اللاعب محمد عبد الكريم في الدقيقة الـ63، ليرفع بذلك الفريق الملقب بـ"الزعيم" رصيده إلى 13 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الأردني، في حين تجمّد رصيد الرمثا عند حاجز 8 نقاط في المرتبة الرابعة.