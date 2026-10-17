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برشلونة يضرب بيتيس بخماسية في الدوري الاسباني

  • 17 أكتوبر 2026
  • 21:33
برشلونة يضرب بيتيس بخماسية في الدوري الاسباني

خبرني - حقق فريق برشلونة فوز ثمين خارج ملعبه امام نظيره ريال بيتيس بنتيجة 5-2، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الاسباني .

وافتتح لامين يامال التسجيل لبرشلونة في الدقيقة 10، قبل أن يدرك فالنتين غوميز التعادل لبيتيس في الدقيقة 27، ثم أعاد رودري التقدم للفريق الكتالوني بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 41، لينتهي الشوط الأول بتقدم برشلونة 2-1.

ومع بداية الشوط الثاني، عزز غابرييل جيسوس تقدم برشلونة بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 51، لكن عبد الصمد الزلزولي قلص الفارق لبيتيس في الدقيقة 53.

وواصل برشلونة تفوقه، بعدما سجل إريك غارسيا الهدف الرابع في الدقيقة 62، قبل أن يختتم داني أولمو خماسية الفريق الكتالوني في الدقيقة 81، ليحسم برشلونة المباراة بنتيجة 5-2.

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