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فرنسا تعتقل أكثر من 270 من المحتجين وسط مظاهرات حاشدة

  • 17 أكتوبر 2026
  • 21:28
فرنسا تعتقل أكثر من 270 من المحتجين وسط مظاهرات حاشدة

خبرني - أفادت قناة "بي إف إم تي في" الفرنسية بأن السلطات الأمنية في البلاد اعتقلت يوم السبت أكثر من 270 شخصا، وذلك في ظل تنظيم مظاهرات واسعة النطاق في عدة مدن فرنسية.

وأوضحت "بي إف إم تي في" نقلا عن بيانات الشرطة، أن عدد المعتقلين في العاصمة باريس وحدها قد بلغ نحو 100 شخص بحلول منتصف النهار.

وأضافت أنه بحلول الساعة الثالثة عصرا، تشكلت مسيرات للمحتجين في المدن الفرنسية الرئيسية، بما في ذلك ليون ونانت ورين، وليل.

وأظهر مقطع فيديو من مدينة ليل شمالي فرنسا اقتحام مبنى البلدية من قبل مجموعة من المتظاهرين وتحطيم أبوابه.

وقد انطلقت هذه المظاهرات احتجاجا على ارتفاع الأسعار والسياسات الاقتصادية للحكومة، حيث شاركت فيها فئات متنوعة من المجتمع الفرنسي، تشمل الناشطين، وطلاب المدارس، وممثلي النقابات العمالية.

وتشير بيانات وزارة الداخلية الفرنسية إلى أنه تم التخطيط لتنظيم نحو 500 احتجاج في مختلف أنحاء البلاد.

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