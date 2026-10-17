فايننشال تايمز: الحوثيون يحاصرون ثالث أكبر مدينة في اليمن ويقطعون معظم طرق الإمدادات

خبرني - أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" بأن حركة "أنصار الله" (الحوثيين) تحاصر مدينة تعز، ثالث أكبر مدن اليمن، منذ عدة أيام، وتغلق طرق إمدادها الرئيسية، وسط تدهور الأوضاع الإنسانية.

ونقلت الصحيفة عن سكان محليين أن المعارك قرب المدينة اندلعت بوتيرة سريعة، ما حرم السكان من فرصة النزوح إلى مناطق أكثر أمنا. وأوضحت أن عددا محدودا فقط من السيارات والشاحنات يمكنه دخول المدينة بصعوبة من الجهة الجنوبية.

وقال أحد سكان تعز للصحيفة: "الفرار الآن محفوف بالمخاطر، لأننا سنضطر إلى عبور خط المواجهة.. لكن لو كان ذلك آمنا، لفضلت الرحيل على البقاء هنا في هذه الظروف المروعة، مترقبا اندلاع القتال في شوارع المدينة في أي لحظة".

وأشارت الصحيفة إلى أن عددا كبيرا من السائقين فقدوا أعمالهم بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الوقود منذ بدء الحصار، بعدما أصبحت شاحنات نقل البنزين عاجزة عن الوصول إلى المدينة بأمان.

وفي أحدث تحذير أممي، أعلن برنامج الأغذية العالمي، في 14 أكتوبر، تعذر إيصال المساعدات إلى أكثر من 600 ألف شخص في تعز يعتمدون على الدعم الإنساني، بينهم أكثر من 200 ألف من النساء والأطفال.

وأوضح أن إجمالي الأشخاص الذين لا يستطيع البرنامج الوصول إليهم بلغ 800 ألف شخص، عند احتساب المتضررين من انقطاع المساعدات على الساحل الغربي لليمن منذ سبتمبر.

وحذر البرنامج من أن مخزونات دقيق القمح في المناطق المتضررة شارفت على النفاد، وأن المواد الغذائية المتبقية في الأسواق لا تكفي لفترة طويلة إذا استمرت القيود على الوصول.

وأشار إلى أن 10 من أصل 16 مديرية في تعز كانت مصنفة سابقا ضمن المستوى الرابع، وهو مستوى الطوارئ، في التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي.

وفي تحديث نشره في 16 أكتوبر، أكد البرنامج تعليق عملياته في عدد من المديريات بمناطق المخا والتربة وتعز بسبب المعارك، مشيرا إلى أنه وسع مساعداته خلال الشهر الماضي لتشمل أكثر من 120 ألف متضرر في منطقتين تستقبلان النازحين جنوبي اليمن.

كما أفادت وكالة "رويترز"، نقلا عن المنظمة الدولية للهجرة، بأن التصعيد الأخير أدى إلى نزوح 233077 شخصا في اليمن، بينهم 121530 في محافظة تعز، وفق أرقام أعلنت في 16 أكتوبر.

ومن جانبها، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا، أن موسكو ستواصل جهودها السياسية والدبلوماسية لخفض التصعيد في اليمن، مع استعدادها للتعاون مع السلطات اليمنية الرسمية والقوى السياسية المؤثرة الأخرى.

وشددت زاخاروفا على أنه لا بديل عن الحوار الشامل للتوصل إلى تسوية، محذرة من اتساع المواجهة وانخراط أطراف جديدة فيها. وأشارت إلى إمكانية الاستناد إلى خريطة الطريق التي جرى التوافق عليها أواخر عام 2023 بوساطة عمانية.