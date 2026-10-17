القوات الحكومية اليمنية تعلن تنفيذ 1417 عملية استهداف ضد الحوثيين خلال 24 ساعة

خبرني - أعلن المتحدث باسم القوات الحكومية اليمنية، العقيد الركن ماجد عبد الله النزيلي، اليوم السبت، عن تنفيذ 1417 عملية استهداف دقيقة ومباشرة ضد الحوثيين خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال النزيلي، في بيان صحفي، إن الاستهدافات توزعت على تجمعات الحوثيين وتعزيزاتها ومواقعها المحصنة ومصادر نيرانها وآلياتها المدرعة ووسائلها القتالية ومواقع إطلاق طيرانها المسيّر.

وأكد أن هذه العمليات أسفرت عن تحييد نحو 800 عنصر بين قتيل وجريح، وتدمير وإعطاب ما يزيد على 190 آلية مدرعة وأطقم قتالية ووسائل نقل وإمداد، إضافة إلى تدمير تحصينات ومواقع نيران.

وأوضح أن هذه العمليات "أسهمت في إرباك تحركات المليشيا وحرمانها من دفع احتياطياتها إلى الجبهات، أو تحقيق أي هدف تكتيكي في الميدان".

وفي سياق متصل، أشار النزيلي إلى أن القوات الحكومية واصلت في الجبهة الشرقية تمشيط المواقع وتوسيع نطاق السيطرة، حيث أحكمت سيطرتها على مواقع ميدانية تكتيكية جديدة.

وحول العمليات في محافظة تعز، أكد المتحدث أن القوات الحكومية والمقاومة الشعبية أفشلت موجات الهجوم المتواصلة للمليشيا، فيما استهدف الطيران الحربي مواقعها وتعزيزاتها بضربات مركزة، ملحقا خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.

وشدد النزيلي على أن عمليات القوات المسلحة تقتصر على الأهداف العسكرية المشروعة ووفق القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وجدد دعوة القوات المسلحة لأهالي المناطق الخاضعة لـ"سيطرة المليشيا لاستبعاد أبنائهم من حملات التجنيد والزج بهم في معارك خاسرة دفاعا عن مشروع لا يمثل اليمنيين ولا يخدم وطنهم".