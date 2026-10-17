*
السبت: 17 أكتوبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • أضواء
  • حزب الاتحاد الوطني الأردني يقرر المشاركة في الانتخابات البلدية ويفتح باب الترشح أمام جميع أعضائه

حزب الاتحاد الوطني الأردني يقرر المشاركة في الانتخابات البلدية ويفتح باب الترشح أمام جميع أعضائه

  • 17 أكتوبر 2026
  • 20:42
حزب الاتحاد الوطني الأردني يقرر المشاركة في الانتخابات البلدية ويفتح باب الترشح أمام جميع أعضائه

خبرني - أقرت الأمانة العامة لحزب الاتحاد الوطني الأردني قرار المشاركة في الانتخابات البلدية المقبلة، وفتح باب الترشح أمام جميع أعضاء الحزب الراغبين في خوض المنافسة الانتخابية، في إطار تعزيز المشاركة السياسية وتوسيع حضور الحزب في مختلف محافظات المملكة.
وأكد الحزب أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجهاته الرامية إلى تعزيز العمل الحزبي والمشاركة الفاعلة في الإدارة المحلية، وإتاحة الفرصة أمام الكفاءات الوطنية والشباب والمرأة للمساهمة في خدمة المجتمعات المحلية، وتقديم برامج واقعية تلبي احتياجات المواطنين وتطلعاتهم.
كما قررت الأمانة العامة البدء بالتحضيرات التنظيمية اللازمة، ووضع آليات واضحة لدراسة طلبات الترشح واختيار المرشحين وفق معايير الكفاءة والقدرة على تمثيل الحزب وبرنامجه، بما يعزز حضوره السياسي والتنظيمي استعداداً للاستحقاق الانتخابي المقبل.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

الأمانة العامة لحزب الاتحاد الوطني الأردني تقرّ حزمة من القرارات التنظيمية والاستعدادات الانتخابية
الأمانة العامة لحزب الاتحاد الوطني الأردني تقرّ حزمة من القرارات التنظيمية وا...
  • 2026-10-17 19:20
ولي العهد يكرم أورنج الأردن خلال احتفال مؤسسة ولي العهد بالذكرى العاشرة لتأسيسها
ولي العهد يكرم أورنج الأردن خلال احتفال مؤسسة ولي العهد بالذكرى العاشرة لتأسيسها
  • 2026-10-17 12:02
ولي العهد يكرّم أمنية إحدى شركات Beyon، تقديراً لدعمها المتواصل لمؤسسة ولي العهد
ولي العهد يكرّم أمنية إحدى شركات Beyon، تقديراً لدعمها المتواصل لمؤسسة ولي ا...
  • 2026-10-17 11:35
وزارة البيئة تتحرك لمراقبة مصنع إسمنت الفحيص.. والجمعية تطالب بدراسة شاملة قبل تنظيم أراضيه
وزارة البيئة تتحرك لمراقبة مصنع إسمنت الفحيص.. والجمعية تطالب بدراسة شاملة قب...
  • 2026-10-16 14:20
الجبور تشارك في اجتماعات الأمم المتحدة بشأن الصحراء المغربية
الجبور تشارك في اجتماعات الأمم المتحدة بشأن الصحراء المغربية
  • 2026-10-16 14:15
الوفاق الأردنية» تحتفل بالإطلاق الرسمي لعلامة ROX في الأردن
الوفاق الأردنية» تحتفل بالإطلاق الرسمي لعلامة ROX في الأردن
  • 2026-10-15 22:37