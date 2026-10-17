حزب الاتحاد الوطني الأردني يقرر المشاركة في الانتخابات البلدية ويفتح باب الترشح أمام جميع أعضائه

خبرني - أقرت الأمانة العامة لحزب الاتحاد الوطني الأردني قرار المشاركة في الانتخابات البلدية المقبلة، وفتح باب الترشح أمام جميع أعضاء الحزب الراغبين في خوض المنافسة الانتخابية، في إطار تعزيز المشاركة السياسية وتوسيع حضور الحزب في مختلف محافظات المملكة.

وأكد الحزب أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجهاته الرامية إلى تعزيز العمل الحزبي والمشاركة الفاعلة في الإدارة المحلية، وإتاحة الفرصة أمام الكفاءات الوطنية والشباب والمرأة للمساهمة في خدمة المجتمعات المحلية، وتقديم برامج واقعية تلبي احتياجات المواطنين وتطلعاتهم.

كما قررت الأمانة العامة البدء بالتحضيرات التنظيمية اللازمة، ووضع آليات واضحة لدراسة طلبات الترشح واختيار المرشحين وفق معايير الكفاءة والقدرة على تمثيل الحزب وبرنامجه، بما يعزز حضوره السياسي والتنظيمي استعداداً للاستحقاق الانتخابي المقبل.