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دورتموند يتعادل سلبيا مع أونيون برلين ويتصدر الدوري الألماني مؤقتا

  • 17 أكتوبر 2026
  • 20:30
دورتموند يتعادل سلبيا مع أونيون برلين ويتصدر الدوري الألماني مؤقتا

خبرني - تعادل بروسيا دورتموند دون أهداف مع مضيفه أونيون برلين، السبت، ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، ليتصدر الترتيب مؤقتا برصيد 14 نقطة، في مباراة شهدت إصابة المهاجم كونستانتينوس كاريتساس بعد دقائق من مشاركته بديلا.

وافتقر دورتموند إلى الحيوية في الشوط الأول، قبل أن يتحسن أداؤه بعد الاستراحة، لكنه عجز عن هز الشباك، ليكتفي بالتعادل للمباراة الثانية تواليا في الدوري، بعد خسارته أمام بودو/جليمت النرويجي 1-صفر في دوري أبطال أوروبا الأربعاء.

وشارك كاريتساس في الدقيقة 62، لكنه تعرض لإصابة في الكاحل اضطرته إلى مغادرة الملعب بعد ثماني دقائق فقط، في أول ظهور له عقب تعافيه من مشكلات صحية في أيلول الماضي، بعدما سقط مغشيا عليه بسبب ما وصفه النادي بأنه "مشكلات في الدورة الدموية".

ويتصدر دورتموند الترتيب برصيد 14 نقطة، متقدما مؤقتا على فرايبورغ الذي يملك 13 نقطة ويلتقي باير ليفركوزن الأحد، فيما يحتل بايرن ميونيخ حامل اللقب المركز الثالث برصيد 11 نقطة قبل مواجهة رازن بال شبورت لايبزيغ السبت.

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