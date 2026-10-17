ماسك: سيارة Roadster تنفذ الحركات البهلوانية الخطيرة بإيعاز من صوت صاحبها

خبرني - أعلن رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، أن السيارة الرياضية الكهربائية Roadster من شركة تسلا، لن تكون مجرد سيارة عادية، بل ستتصرف كأنها "روبوت ذكي جدا" يستوعب ما يطلب منه.

وأشار ماسك إلى أن هذه السيارة ستمتلك "الوعي" (الذكاء الاصطناعي الفائق)، مما سيتيح لها تلقائيا تنفيذ الحركات البهلوانية الخطرة التي عُرضت في التقديم التوضيحي وسيتم ذلك بشكل مستقل وفقط بإيعاز صوتي من مالكها.

وكتب ماسك على منصة X: "السيارة ستكون قادرة على تنفيذ كافة الحركات الخطرة التي ظهرت في العرض التوضيحي بشكل تلقائي؛ فكل ما عليك فعله هو توجيه الأمر لها، وستتكفل السيارة بالباقي مستعينة بذكائها الفائق الذي يمنحها إدراكاً كاملاً لما تفعله".

وأضاف ماسك أن الشركة تخطط لبناء مضمار سباق يحتوي على حلقة دائرية (Petlya) داخل مقر شركة تسلا في ولاية تكساس، واصفا إياه بأنه سيكون "أكثر جنونا من مسارات ألعاب الهوت ويلز (Hot Wheels)"، حيث سيتمكن الزبائن من إجراء تجربة قيادة لسيارة رودستر (Roadster) هناك.

وفي وقت سابق، أُفيد بأن شركة تسلا الأمريكية قدمت الجيل الجديد من سيارتها الرياضية الكهربائية (Roadster).

وتتميز هذه السيارة بقدرتها على الارتفاع عن الأرض لفترة وجيزة (التحليق)، بالإضافة إلى صعود المنحدرات الشديدة، وذلك بفضل محركات خاصة تعمل بالهواء المضغوط.

وكشفت شركة تسلا رسميا عن التصميم الإنتاجي النهائي لسيارة Roadster، لتتحول من مجرد سيارة رياضية إلى ما يشبه "المركبة الخارقة" الهجينة بين السيارات والصواريخ.

وأعلن إيلون ماسك أن إنتاج السيارة سيبدأ رسميا في عام 2028. ووفقا للشركة، الهيكل الخارجي للسيارة مصنوع بالكامل من مواد فائقة الخفة والمتانة مثل ألياف الكربون والتيتانيوم.

وستقطع السيارة مسافة تتجاوز 480 كيلومتر (300 ميل) بالشحنة الواحدة، وتتخطى سرعتها القصوى 370 كم/ساعة لفئة الـ Rocket.