*
السبت: 17 أكتوبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • العالم
  • إسرائيل.. ليبرمان يتوعد نتنياهو بإزاحته وتمرير قانون المتهم بمجرد انعقاد الكنيست

إسرائيل.. ليبرمان يتوعد نتنياهو بإزاحته وتمرير قانون المتهم بمجرد انعقاد الكنيست

  • 17 أكتوبر 2026
  • 20:19
إسرائيل ليبرمان يتوعد نتنياهو بإزاحته وتمرير قانون المتهم بمجرد انعقاد الكنيست

خبرني - صرح رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان بأن هناك ضرورة ملحة لإزالة بنيامين نتنياهو من السلطة، موضحا أنه سيتم إقرار "قانون المتهم" بمجرد انعقاد الكنيست.

وكتب ليبرمان في حسابه على منصة "إكس": "فور أداء أعضاء الكنيست الـ26 اليمين الدستورية، سنعمل على إقصاء رئيس الكنيست الحالي أمير أوحانا وانتخاب رئيس جديد للكنيست".

وأضاف: "بعد ذلك، سنقوم بإقرار قانون المتهم في ثلاث قراءات، وننهي القصة".

ويشير "قانون المتهم" إلى التشريع الذي يمنع شخصا موجهة إليه لائحة اتهام جنائية من تشكيل حكومة أو تولي منصب رئيس الوزراء، وهو ما يستهدف بشكل مباشر رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو "المتهم" الذي يواجه عدة قضايا جنائية.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

فرنسا تعتقل أكثر من 270 من المحتجين وسط مظاهرات حاشدة
فرنسا تعتقل أكثر من 270 من المحتجين وسط مظاهرات حاشدة
  • 2026-10-17 21:28
فايننشال تايمز: الحوثيون يحاصرون ثالث أكبر مدينة في اليمن ويقطعون معظم طرق الإمدادات
فايننشال تايمز: الحوثيون يحاصرون ثالث أكبر مدينة في اليمن ويقطعون معظم طرق ال...
  • 2026-10-17 21:26
بوتين ينقل المواجهة لمياه الناتو ويستنسخ تكتيكات إيران في هرمز
بوتين ينقل المواجهة لمياه الناتو ويستنسخ تكتيكات إيران في هرمز
  • 2026-10-17 21:07
"خطاب تاريخي".. تفاعل واسع مع إعلان السيسي نهاية حكمه في 2030
  • 2026-10-17 21:05
القوات الحكومية اليمنية تعلن تنفيذ 1417 عملية استهداف ضد الحوثيين خلال 24 ساعة
القوات الحكومية اليمنية تعلن تنفيذ 1417 عملية استهداف ضد الحوثيين خلال 24 ساعة
  • 2026-10-17 20:50
البرلمان المصري يعقد جلسة طارئة الأحد بعد دعوة السيسي للدفاع عن أمن السعودية
البرلمان المصري يعقد جلسة طارئة الأحد بعد دعوة السيسي للدفاع عن أمن السعودية
  • 2026-10-17 19:56