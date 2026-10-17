إسرائيل.. ليبرمان يتوعد نتنياهو بإزاحته وتمرير قانون المتهم بمجرد انعقاد الكنيست

خبرني - صرح رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان بأن هناك ضرورة ملحة لإزالة بنيامين نتنياهو من السلطة، موضحا أنه سيتم إقرار "قانون المتهم" بمجرد انعقاد الكنيست.

وكتب ليبرمان في حسابه على منصة "إكس": "فور أداء أعضاء الكنيست الـ26 اليمين الدستورية، سنعمل على إقصاء رئيس الكنيست الحالي أمير أوحانا وانتخاب رئيس جديد للكنيست".

وأضاف: "بعد ذلك، سنقوم بإقرار قانون المتهم في ثلاث قراءات، وننهي القصة".

ويشير "قانون المتهم" إلى التشريع الذي يمنع شخصا موجهة إليه لائحة اتهام جنائية من تشكيل حكومة أو تولي منصب رئيس الوزراء، وهو ما يستهدف بشكل مباشر رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو "المتهم" الذي يواجه عدة قضايا جنائية.