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الأردن يدين اعتداءات المستوطنين على وفد دبلوماسي أوروبي وفلسطينيين في الضفة الغربية

  • 17 أكتوبر 2026
  • 20:11
الأردن يدين اعتداءات المستوطنين على وفد دبلوماسي أوروبي وفلسطينيين في الضفة الغربية

خبرني - أدان الأردن، السبت، اعتداءات المستوطنين على وفد دبلوماسي أوروبي ضمّ القنصل العام البلجيكي ودبلوماسيين فرنسيين وبولنديين، ومزارعين فلسطينيين خلال قطفهم ثمار الزيتون، وممثلين عن الكنيسة الكاثوليكية، وصحفيين، في بلدة الطيبة شرق رام الله في الضفة الغربية المحتلة، محمّلةً إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال مسؤولية هذه الاعتداءات.

وأكّد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير فؤاد المجالي رفض المملكة المطلق وإدانتها اعتداءات المستوطنين الإرهابية، التي تُعدّ امتدادًا لسياسة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، وتتزامن مع استمرار الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة، والتي تُغذّي التطرف والعنف ضد الشعب الفلسطيني وتقوّض فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين.

وطالب المجالي المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بوقف إرهاب المستوطنين واعتداءاتهم على الفلسطينيين وعلى الدبلوماسيين ورجال الدين والصحفيين، ومحاسبة مرتكبي هذه الاعتداءات وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية؛ سبيلًا وحيدًا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.

 وهاجم مستوطنون، مركبات دبلوماسية لبعثات دول أوروبية في قرية الطيبة شرق مدينة رام الله.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إنّ عددا من المستوطنين الملثمين الذين يحملون الهراوات هاجموا وفودا من عدد من البعثات الدبلوماسية الأوروبية، عند مغادرتهم قرية الطيبة شرق رام الله.

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