البرلمان المصري يعقد جلسة طارئة الأحد بعد دعوة السيسي للدفاع عن أمن السعودية

خبرني - يعقد البرلمان المصري "جلسة طارئة" الأحد بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي استعداد القاهرة للدفاع عن السعودية التي تتعرض لضربات من الحوثيين اليمنيين.

وأوردت صحيفة الأهرام الحكومية المصرية، "يعقد مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي جلسة طارئة غدا الأحد استجابة لدعوة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لعقد جلسة طارئة لمجلس النواب".

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أكّد دعم مصر الكامل لأمن واستقرار الخليج، مشددًا على استعداد القاهرة لتنفيذ أي إجراء تطلبه السعودية للدفاع عن أمنها وسيادتها.

كما أكّد أن حديثه يأتي في إطار الدفاع عن المملكة، وليس بهدف الدخول في حرب أو مهاجمة أي طرف، كما وجه رسالة إلى الجميع دعا فيها إلى وقف الحرب الدائرة، معربا عن أمله في إطفاء نار الاقتتال.

ودعا إلى عقد جلسة طارئة لمنح التفويض اللازم في حال طلبه.

وجاء حديث السيسي بحفل تخريج الدفعة الأولى من الأكاديمية العسكرية المصرية.