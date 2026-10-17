الصفدي وآل سعود يبحثان جهود خفض التصعيد واحتواء الأزمات في المنطقة

خبرني - أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، السبت، اتصالًا هاتفيًّا مع سمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية.

وبحث الصفدي وآل سعود، التطورات في المنطقة، والجهود المستهدفة خفض التصعيد واستعادة الهدوء واحتواء الأزمات والحدّ من انعكاساتها وتداعياتها السلبية على الأمن الإقليمي والدولي.

وأكّدا مواصلة التنسيق والتشاور المشترك حيال التحديات الراهنة، بما يسهم في تعزيز أمن دول المنطقة ويحفظ مصالح شعوبها. كما أكّدا تضامن المملكتين في مواجهة كل ما من شأنه المساس بأمنهما واستقرارهما.

وجدّد الصفدي إدانة الأردن اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية على المملكة العربية السعودية، ووقوفه الكامل مع السعودية والتضامن معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.