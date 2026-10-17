بطارية هاتفك نفدت تمامًا.. كم دقيقة يجب أن تنتظر قبل تشغيله بعد توصيله بالشاحن؟

خبرني - إذا نفدت بطارية هاتفك تمامًا وانطفأ الجهاز، فقد ترغب في تشغيله فور توصيله بالشاحن للاطمئنان إلى أنه يعمل مجددًا. لكن في بعض الحالات، يحتاج الهاتف إلى الشحن لبضع دقائق قبل أن يتمكن من التشغيل، وتوضح إرشادات شركات "أبل" و"سامسونغ" و"هواوي" ما ينبغي فعله في هذه الحالة.

ولا توجد مدة واحدة تنطبق على جميع الهواتف، إذ قد يختلف الوقت اللازم لبدء التشغيل حسب الجهاز ومدى استنزاف البطارية.

كم دقيقة تنتظر قبل تشغيل الهاتف؟

آيفون: قد تحتاج إلى الانتظار حتى 10 دقائق

توضح شركة أبل في إرشادات دعم آيفون أن الهاتف، عندما تكون بطاريته منخفضة للغاية، قد يحتاج إلى الشحن لمدة تصل إلى 10 دقائق قبل أن يصبح قابلًا للاستخدام.

وقد تظل الشاشة سوداء لمدة تصل إلى دقيقتين بعد توصيل الهاتف بالشاحن إذا كان مستوى البطارية منخفضًا للغاية، قبل ظهور صورة البطارية التي تشير إلى ضرورة مواصلة الشحن.

وهذا يعني أن عدم ظهور مؤشر الشحن فور توصيل آيفون لا يدل بالضرورة على وجود عطل، إذ قد يحتاج الجهاز إلى بعض الوقت للاستجابة.

سامسونغ: اشحن الهاتف لبضع دقائق على الأقل

توصي شركة سامسونغ بشحن الهاتف قبل محاولة تشغيله إذا كانت البطارية قد نفدت تمامًا. وتوضح إرشادات الدعم الرسمية أن الجهاز قد لا يعمل فور توصيله بالشاحن، حتى لو كان متصلًا بمصدر الطاقة بالفعل.

وتنصح الشركة بترك الهاتف يشحن لبضع دقائق على الأقل، ثم محاولة تشغيله مجددًا، مشيرة إلى أن المدة اللازمة قد تختلف باختلاف الجهاز والطراز.

وتنبه "سامسونغ" أيضًا إلى أن توصيل الهاتف بمنفذ USB في الكمبيوتر قد يستغرق وقتًا أطول للشحن مقارنة باستخدام شاحن مناسب.

هواوي: انتظر من 5 إلى 10 دقائق

توصي شركة هواوي بشحن الهاتف لمدة تتراوح بين 5 و10 دقائق قبل تشغيله إذا نفدت البطارية تمامًا.

وتأتي هذه النصيحة ضمن إرشادات لمعالجة حالة قد تظهر فيها شاشة بدء التشغيل ثم ينطفئ الهاتف تلقائيًا مرة أخرى. وتوضح الشركة أن استخدام شاحن غير مناسب أو منفذ USB في الكمبيوتر قد يوفر تيارًا لا يكفي لتشغيل الجهاز، لذلك توصي باستخدام الشاحن المرفق بالهاتف.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن مدة 5 إلى 10 دقائق واردة في سياق معالجة هذه المشكلة تحديدًا، وليست قاعدة عامة تضمن تشغيل جميع الهواتف بعد المدة نفسها.

ماذا تفعل إذا لم يعمل الهاتف بعد توصيله بالشاحن؟

إذا نفدت البطارية تمامًا ولم يستجب الهاتف عند الضغط على زر التشغيل، فاتبع الخطوات التالية:

- اترك الهاتف متصلًا بالشاحن: انتظر بضع دقائق قبل محاولة تشغيله مجددًا، وقد يحتاج إلى وقت أطول إذا كانت البطارية مستنزفة بشدة.

- استخدم شاحنًا وكابلًا مناسبين: تأكد من سلامة الكابل والشاحن ومن اتصالهما بالهاتف ومصدر الكهرباء.

- لا تفترض أن الهاتف به عطل على الفور: قد تتأخر علامة الشحن أو استجابة الشاشة عندما تكون البطارية فارغة تمامًا.

- إذا استمرت المشكلة: جرّب مصدر طاقة وشاحنًا مختلفين، وافحص منفذ الشحن والكابل بحثًا عن تلف أو أتربة. وإذا لم يستجب الهاتف بعد فترة كافية من الشحن، تواصل مع مركز خدمة معتمد.