محمود ياسين يروي تفاصيل صادمة عن إصابة والدته آيات أباظة بالسرطان

خبرني - حل الفنان محمود ياسين ضيفًا على الإعلامية منى الشاذلي، برفقة والدته آيات أباظة، واستعادا محطات من رحلة المرض والتعافي من السرطان.

وأوضح محمود ياسين أن والدته لم تكن تعاني من أي مشكلات صحية ملحوظة، حتى طلب منه والده، السيناريست عمرو محمود ياسين، العودة إلى المنزل مبكرًا للبقاء مع شقيقته عاليا، إذ كان يعتزم اصطحاب والدته إلى الطبيب بسبب شعورها بآلام في البطن.

وأشار إلى أنه شعر بالقلق الشديد وقتها، رغم عدم معرفته بطبيعة المشكلة الصحية التي تعاني منها والدته، قائلًا إنه أحس بأن أمرًا سيئًا قد يحدث، حتى إنه لم يتمكن من تناول الطعام الذي طلبه.

وأضاف أن والدته خضعت لفحص بالمنظار لتحديد سبب الألم، بينما كان هو في لبنان لتصوير أحد الأعمال الفنية، موضحًا أنه حاول التواصل مع أفراد أسرته أكثر من مرة للاطمئنان عليها ومعرفة نتائج الفحوصات، لكنهم لم يكشفوا له حقيقة وضعها الصحي.

وتابع أنه علم بإصابتها بالسرطان عقب عودته إلى مصر، بعدما أخبره أفراد الأسرة بالخبر أمام والدته، مؤكدًا أنه لم يعرف كيف يتعامل مع الصدمة أو يعبر عن رد فعله في تلك اللحظة، فيما حاول والده التخفيف من وقع الخبر عليه.

وتطرق محمود ياسين إلى الشائعة التي انتشرت بشأن زواج والده عمرو محمود ياسين من أخرى خلال فترة مرض والدته، معربًا عن استيائه الشديد من تداول مثل هذه الأخبار في توقيت وصفه بالحساس.

وقال إن نشر شائعة من هذا النوع يعكس، من وجهة نظره، غياب المسؤولية، مشيرًا إلى أنه حتى لو تعلق الأمر بخبر حقيقي، فلن يكون من المناسب نشره في ظل الظروف الصعبة التي كانت تمر بها الأسرة.

وأوضح أنه شعر بغضب شديد فور علمه بالشائعة، لكنه استجاب لطلب والده بعدم التعليق عليها عبر حسابه الشخصي، لافتًا إلى أن والدته كانت تخشى أن يطّلع زوجها على ما يُتداول بشأنه.

وأضاف أن والده اضطر إلى الرد عبر حسابه على موقع «فيس بوك»، بعدما انتشرت الشائعة على نطاق واسع.

من جانبها، أكدت الإعلامية آيات أباظة أن الشخص الذي نشر الشائعة كان يعرفها، كما كان على علم بمرضها، معربة عن أسفها لما حدث خلال الفترة التي كانت تحتاج فيها الأسرة إلى الهدوء والدعم.

وأوضحت أنها شعرت بالحزن على زوجها، الذي كان يواصل الكتابة والتصوير والعمل رغم الضغوط التي فرضتها ظروف مرضها، مشيرة إلى أنه لم يكن يحصل على قسط كافٍ من النوم خلال تلك الفترة.

وأضافت أنها لم تجد مجالًا لتصديق ما تردد بشأن زواجه، موضحة أن ما أزعجها لم يكن مضمون الشائعة بقدر ما كان توقيت نشرها، في ظل الظروف الصحية والنفسية الصعبة التي كانت تمر بها الأسرة.