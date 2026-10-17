الأمانة العامة لحزب الاتحاد الوطني الأردني تقرّ حزمة من القرارات التنظيمية والاستعدادات الانتخابية

خبرني - عقدت الأمانة العامة لحزب الاتحاد الوطني الأردني اجتماعًا برئاسة الأمين العام السيد محمد فواز الخصاونة، جرى خلاله بحث عدد من القضايا السياسية والتنظيمية، واتخاذ مجموعة من القرارات الهادفة إلى تعزيز العمل الحزبي وتطوير الأداء المؤسسي.

كما فتحت الأمانة العامة باب الحوار والنقاش بشأن اللجان النيابية في مجلس النواب، بما يعزز حضور الحزب ودوره في العمل البرلماني.

وقررت الأمانة العامة انتخاب السيدة ليلى السيد نائبًا للأمين العام، وانتخاب رؤساء اللجان في الحزب والذراع الشبابي لحزب الاتحاد الوطني الأردني، إلى جانب إعادة هيكلة وتشكيل اللجان الحزبية بما يضمن تفعيل دورها وتعزيز مشاركتها في تنفيذ برامج الحزب وأهدافه.

وفي إطار الاستعداد للمرحلة المقبلة، بحثت الأمانة العامة الترتيبات اللازمة لعقد مؤتمر حزبي يهدف إلى تهيئة الحزب وتعزيز جاهزيته للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وفي مقدمتها الانتخابات البلدية، بما يعزز الحضور الميداني للحزب ويوسّع قاعدة المشاركة في مختلف المحافظات.

وأكدت الأمانة العامة أهمية مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، وتطوير البنية التنظيمية للحزب، وتمكين الشباب، وتعزيز المشاركة السياسية، بما ينسجم مع تطلعات الحزب ورؤيته الوطنية.