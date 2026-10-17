الحبر الأعظم يغادر المستشفى بعد استئصال ورم سرطاني

خبرني - غادر البابا لاوون الرابع عشر المستشفى، السبت، عائدا إلى الفاتيكان بعد خمسة أيام من خضوعه لعملية استئصال ورم سرطاني في الرئة، بحسب ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.

وخرج الحبر الأعظم البالغ 71 عاما سيرا من مستشفى جيميلي في روما، ولوّح مبتسما لعدد من المتجمعين عند المدخل، والذين هتفوا ترحيبا به.

وفي وقت سابق، كتب الطبيبان لويجي كاربوني وستيفانو مارغاريتورا في مذكرة نشرها الفاتيكان "استنادا إلى نتائج فحوص الدم، وصورة الأشعة السينية للصدر التي أُجريت هذا الصباح، وتقييما للحالة السريرية، تبيّن أن الأب الأقدس بات مؤهلا لمغادرة المستشفى"، الأمر الذي أكده الفاتيكان، لافتا إلى أنه "سيتلو غدا (الأحد) صلاة التبشير الملائكي من نافذة الشقة البابوية".

وتعوّد الحبر الأعظم إقامة صلاة "التبشير الملائكي" كل يوم أحد من نافذة القصر الرسولي المطلة على ساحة القديس بطرس، أمام حشود من المؤمنين.

وكان الحبر الأعظم البالغ 71 عاما، أقام قداسا الجمعة في المستشفى حيث يتلقى العلاج، وفق ما أظهرت صور له هي الأولى التي ينشرها الفاتيكان بعد إجراء العملية الثلاثاء.

وذكر المكتب الإعلامي للفاتيكان أن البابا أقام القداس بحضور الطاقم الطبي والتمريضي في مستشفى جيميلي، إلى جانب أشخاص كانوا موجودين في المكان خارج أوقات دوامهم، كما انضم إليهم عناصر من الشرطة.

أدخل البابا لاوون الثلاثاء إلى مستشفى جيميلي في روما والواقع شمال الفاتيكان، حيث خضع لعملية جراحية لاستئصال ورم سرطاني في رئته اليمنى.

وأفاد أطباؤه الجمعة بأن الفحوص أظهرت "تحسنا مستمرا في حالته العامة"، وأنه بات يمارس "أنشطته اليومية المعتادة بشكل مستقل تماما".