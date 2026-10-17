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رباعية زرقاء.. الفيصلي يحسم القمة أمام الرمثا ويعزز صدارته

  • 17 أكتوبر 2026
  • 18:53
رباعية زرقاء الفيصلي يحسم القمة أمام الرمثا ويعزز صدارته

خبرني - واصل فريق الفيصلي عروضه اللافتة في دوري المحترفين الأردني لكرة القدم، بعدما حقق فوزًا عريضا على نظيره الرمثا بنتيجة 4-1، في اللقاء الذي جمعهما السبت على استاد عمّان الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من البطولة لموسم 2026/2027.

وفرض الفيصلي أفضليته في المباراة، وافتتح مالك علان التسجيل عند الدقيقة 12، لينهي الفريق الشوط الأول متقدمًا بهدف دون مقابل.

وفي الشوط الثاني، عزز مجدي العطار تقدم الفيصلي بإحرازه الهدف الثاني في الدقيقة 54، قبل أن يقلص الرمثا الفارق عند الدقيقة 63.

ونجح الفيصلي في حسم اللقاء خلال الدقائق الأخيرة، بعدما سجل مارادونا الهدف الثالث عند الدقيقة 86، قبل أن يختتم أحمد العرسان الرباعية في الدقيقة 91.

وبهذا الفوز، يعزز الفيصلي موقعه في صدارة جدول ترتيب دوري المحترفين، بعدما رفع رصيده إلى 13 نقطة، فيما تجمد رصيد الرمثا عند 8 نقاط.

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