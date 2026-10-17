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ثاني حادثة في إربد.. اندلاع مشاجرة وتكسير صناديق اقتراع في انتخابات إجماع عشائري لرئاسة بلدية

  • 17 أكتوبر 2026
  • 18:40
ثاني حادثة في إربد اندلاع مشاجرة وتكسير صناديق اقتراع في انتخابات إجماع عشائري لرئاسة بلدية

خبرني - توقفت الانتخابات الداخلية لاختيار مرشح لعشيرة لرئاسة بلدية معاذ بن جبل في محافظة إربد، بعد تكسير صناديق الاقتراع واندلاع مشاجرة.

واندلعت خلافات بين مرشحي رئاسة البلدية ومؤيديهم، وتطور الأمر لاندلاع مشاجرة تم خلالها تكسير صناديق الاقتراع والفرز، وسط استياء واسع من أبناء العشيرة والحضور، مطالبين بمحاسبة المتسببن.

وتعتبر هذه الحادثة الثانية من نوعها في محافظة إربد خلال حوالي اسبوعين، وفي تفاصيل الحادثة الأولى، تحولت الانتخابات الداخلية لعشيرة في بلدية إربد الكبرى الى حالة من الفوضى، عقب إعلان النتائج التي أظهرت تقدم مرشح بفارق من الاصوات، قبل ان يقدم عدد من الاشخاص على اثارة الشغب وتحطيم صناديق الاقتراع داخل المضافة.

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